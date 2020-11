Ingrid Zibur wird bei der Umsetzung ihrer Ideen auf dem Grunstück am Haynröder Kreisel von ihrem Mann Hans unterstützt.

Haynrode. Leben auf dem Land (14): Ingrid Zibur dekoriert auf ihrem Grundstück am Kreisel bei Haynrode immer passend zur Jahreszeit

Die Hingucker am Kreisel von Haynrode

Wer bei Haynrode im Kreisverkehr unterwegs ist, kann sie fast gar nicht übersehen. Sie sitzen nebeneinander auf einer Bank, blicken in die Ferne, lächeln zufrieden vor sich hin. Um sie herum grasen Schafe. Schatten spendet ein blau-weißer Schirm. Schön gemütlich: Sie schaut mit einer Tasse Kaffee und er mit einer Flasche Bier dem Straßenverkehr zu. Ingrid Zibur hat die Figuren dort drapiert und sogar für nächtliche Beleuchtung gesorgt. Sie und ihr Mann Hans Zibur wohnen in dem kleinen Fachwerkhaus direkt an der Straße.