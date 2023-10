Dinçer Güçyeter liest in Jena aus Roman „Unser Deutschlandmärchen“

Jena. Der Autor wurde ausgezeichnet mit diesjährigem Preis der Leipziger Buchmesse.

Dinçer Güçyeter erhielt für seinen Roman „Unser Deutschlandmärchen“ den Preis der Leipziger Buchmesse 2023. Am Freitag, dem 20. Oktober 2023 liest er daraus um 19.30 Uhr in der Jenaer Villa Rosenthal. „Unser Deutschlandmärchen“ ist eine Familiengeschichte in vielen Stimmen. Frauen mehrerer Generationen und der in Almanya geborene Sohn erinnern sich in poetischen, oft mythischen, kräftigen Bildern und in Monologen, Dialogen, Träumen, Gebeten, Chören. Dinçer Güçyeter erzählt vom Schicksal türkischer Griechen, von archaischer Verwurzelung in anatolischem Leben und von der Herausforderung, als Gastarbeiterin und als deren Nachkomme in Deutschland ein neues Leben zu beginnen. Die Handlung, die sich vom Anfang des letzten Jahrhunderts bis beinah in die Jetztzeit erstreckt, lässt nichts aus, keine Vergewaltigung, kein Missverständnis, keinen Konflikt am Arbeitsplatz, ganz gleich ob in der Schuhfabrik, beim Bauern auf dem Feld oder in der eigenen Kneipe.



