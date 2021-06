Domstufen-Festspiele 2021 starten in Erfurt mit 1200 Plätzen

Erfurt. Die diesjährigen Domstufen-Festspiele in Erfurt starten in diesem Jahr mit einer begrenzten Zuschauerkapazität von 1200 Plätzen.

Mit zunächst 1200 Plätzen beginnen am 9. Juli in Erfurt die diesjährigen Domstufen-Festspiele. Sollte sich die Lage bei der Corona-Pandemie weiter positiv entwickeln, könnten die Kapazitäten kurzfristig aufgestockt werden, teilte das Theater Erfurt am Dienstag mit.

Corona-Blog: Land bietet Impfwochenenden für Familien – Inzidenz unterm Bundesdurchschnitt

«Damit gibt es einen dynamischen Ansatz, der auf die aktuellen Rahmenbedingungen reagieren kann», hieß es. Bei der Kinderoper im Rahmen der Festspiele werden statt der üblichen 600 zunächst auch nur 300 Plätze angeboten.

Bis zum 1. August zeigt das Theater Erfurt Peter Tschaikowskys «Die Jungfrau von Orleans» im Rahmen der Domstufen-Festspiele.

Für Kinder steht die Oper «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer» auf dem Spielplan. Das Theater wies darauf hin, dass sich der Sitzplan durch die Reduzierung der Sitzplätze verändert.

Tickets, die vor dem 11. Juni erworben wurden, müssten deshalb über den Besucherservice umgetauscht werden.