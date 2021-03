Drahtseilakte am Dom: Veranstaltungswirtschaft will arbeiten - und nicht länger warten

Die Kirchenglocken läuten zur Mittagsstunde: pünktlich und dennoch zu spät. Denn unten, auf dem Erfurter Domplatz, ist es jederzeit längst Fünf nach Zwölf. Das ist das Gefühl, das ist die Botschaft einer dreistündigen Kundgebung, die an diesem Montag um 12.05 Uhr beginnt. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog