Ein besonderer Kurs in Nordhausen: 20 Dirigenten vor einem Orchester

Das Zupforchester von Obergebra hat sich am vergangenen Wochenende in Nordhausen als Kursorchester im Rahmen eines Dirigierkurses zur Verfügung gestellt. Dieser wurde vom Bund Deutscher Zupfmusiker in der Rothleimmühle veranstaltet. 20 Dirigenten aus Deutschland, Belgien und Tschechien nahmen daran teil. „Es war eine Herausforderung, sich in so kurzer Zeit auf unterschiedliche Dirigierstile und die vielen Ideen einzustellen. Die auf dem Notenpult liegenden Werke der Komponisten Kurt Schwaen und Robert Schulz boten reichlich Raum dafür“, berichtete Wieland Gruppe, der Leiter des Obergebraer Zupforchesters. Fast alles hätten „seine“ Musiker aus dem Kreis Nordhausen sofort und in guter Qualität umgesetzt.