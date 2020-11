Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar: Ein Plädoyer, Museen wieder zu öffnen

Seit voriger Woche hat die Klassik Stiftung Weimar sämtliche Einrichtungen für Besucher im Corona-Lockdown schließen müssen. Wir sprachen darüber mit Präsidentin Ulrike Lorenz. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Wie fühlt es sich an, wenn die Klassik-Stiftung dem Unterhaltungssektor zugerechnet wird?

Ja, das schmerzt. Wir empfinden darin eine starke Diskrepanz zu unseren eigenen Vorstellungen, Ambitionen und zu unserem Selbstverständnis als eine der größten Kultur- und Forschungsinstitutionen Deutschlands, die sich nicht nur per se kulturelle Bildung, sondern auch politische Bildung, Herzensbildung und Menschenbildung auf die Fahnen geschrieben hat.

Können Sie nachvollziehen, dass andere Bildungseinrichtungen - Schulen, aber auch Volkshochschulen - geöffnet bleiben, Museen dagegen nicht?

In meinen Augen ist das partiell ungerecht, und es kann auch gar nicht im Interesse des Steuerzahlers liegen, der unsere Einrichtung und die intellektuellen Ressourcen, die wir vorhalten, finanziert. Die Menschen haben einen Anspruch, gerade in solch einer einzigartig schwierigen Situation, nicht nur Bildungs-, sondern damit auch Trostangebote wahrzunehmen. Der Blick in die Geschichte und auf Vorbilder wie Goethe, Schiller und vor allem die Frauen ihrer Epoche, die im Leben ebenfalls schwere Krisen zu meistern hatten, kann uns in solch einer Situation helfen.

Können Sie abschätzen, welche Einnahmeausfälle die Lockdowns in diesem Jahr für Ihr Haus verursachen?

Wir haben bislang Einnahmeausfälle von mehr als einer Million Euro, die durch unsere Zuwendungsgeber - die öffentlichen Hände - für die Schließungsphase im Frühjahr und Sommer weitgehend ausgeglichen werden. Wir sind dafür sehr dankbar, auch dafür, dass wir nicht auf Kurzarbeit zurückgeworfen wurden. Wir hatten große Hoffnungen auf den großartig angelaufenen Museumsbetrieb gesetzt. Unsere Hygienekonzepte gelten als vorbildlich und sind sogar von Kollegen in unserem deutschlandweiten Netzwerk modifiziert übernommen worden.

Doch nun sind wir wieder im Lockdown, und umso gedämpfter ist jetzt die Stimmung unter den Mitarbeitern. Wirtschaftlich fürchte ich, dass wir - mit Blick auf die ökonomische Gesamtlage in Deutschland - schweren Zeiten entgegengehen.

Wie können Sie Ausstellungen vorbereiten ohne jegliche Planungssicherheit?

Wir tun es trotz alledem und bereiten zurzeit unser Themenjahr 2021 vor: mit großen und kleinen Ausstellungen, aber auch mit neuen, dauerhaften Schau-Räumen in Parks und Museen. Wir setzen das in dem Bewusstsein fort, dass uns die Corona-Krise mindestens bis weit ins nächste Jahr hinein begleitet. Zugleich hoffen wir inständig, dass noch in diesem November eine differenziertere Umgangsweise mit den Museen greift.

Das Oberthema im nächsten Jahr ist dem Klimawandel gewidmet?

Wir gehen es weit komplexer an: als Beziehungskrise Mensch und Natur. Den Ansatzpunkt bieten unsere paradiesischen, stark ideengeschichtlich geprägten Parklandschaften der Goethezeit, die wir als Außenstellen der Bundesgartenschau in Thüringen erstmals in den Fokus unserer Arbeit rücken. Daran knüpfen wir zeitgenössische Fragestellungen im Umgang mit der Natur - und zwar der Fauna und Flora ebenso wie der menschlichen Natur. Wir gehen auf die Menschen zu und schaffen mit unserem „Grünen Labor“ am Tempelherrenhaus einen ungewöhnlichen Dritten Ort: als Treffpunkt, Diskursforum und Handlungsraum für partizipative Bildungsformate. Unser Motto ist: Raus aus den Elfenbeintürmen unserer Schatzhäuser. Das ist auch ein Zeichen für einen kreativen Umgang mit der Pandemie unter freiem Himmel.

Befürchten Sie, wenn wir immer wieder in Intervallen in solche Lockdowns gehen, dass Ihre Besucher mit der Zeit der Kunstrezeption entwöhnt werden?

Definitiv ja. Wenn wir die Geduld der Menschen überspannen und eine Gewöhnung eintritt, ohne Kultur in isolierten Sphären auszuharren, kann die Lage für die Kultur prekär werden. Dann wird es umso schwerer, auf längere Sicht einen Umgang mit Corona oder anderen, ähnlichen Situationen zu entwickeln. Wir dürfen keineswegs die Gefahren des Virus verkennen, aber ebenso wenig die vitalen Lebensinteressen der Menschen.

Wie würden Sie die gesellschaftlichen Folgen beschreiben, die durch diese Verluste entstehen?

Es geht ja nicht nur um Verluste kultureller Möglichkeiten und Praktiken in all ihrer Vielfalt, sondern es fehlen damit ebenso Gelegenheiten des inspirierenden Zusammentreffens im öffentlichen Raum, des sozialen Erlebens. Unsere Gesellschaft benötigt gerade in ihrer Verfasstheit der fragiler werdenden demokratischen Grundprinzipien solche Plattformen des kulturvollen Austauschs und Miteinanders substanziell. Andernfalls wuchern Widersprüche und Friktionen unbemerkt weiter.

Haben Sie Vorschläge zum Ausweg aus der Krise? Etwa die Museen - unter bewährten Hygienebedingungen - wieder zu öffnen?

Ja, selbstverständlich! Das ist mein Plädoyer! Was seriös und gefahrfrei möglich ist, muss man unbedingt zulassen. In größeren, gut klimatisierten Gebäuden wie dem Bauhaus-Museum ist das leichter als in engen Dichterhäusern; da wird man abzuwägen haben. Aber wir müssen einen Umgang mit dem Virus finden, der deutlich kreativer ist, als das, was wir im Augenblick erleben.

