Eine Fleischwurst unterm Christbaum

Anna Körn hat nie vergessen, was ihr Weihnachten 1949 die größte Freude bereitete: kein Puppenhaus und keine Bücher, sondern ein Ringel Wurst. Denn auch ihre Familie, die aus Tschechien stammte und nun in Untermaßfeld lebte, litt nach dem Krieg schrecklichen Hunger. Eine ganze Wurst für eine einzelne Person – das war über Jahre ein nicht zu erfüllender Wunsch gewesen.

1946, erinnert sich die 1938 geborene Wahlthüringerin, hatte eine Nachbarin ihrer Familie erzählt, dass der Hund von Bekannten vor dem Krieg am Heiligabend stets einen Ringel Fleischwurst um den Hals gehängt bekam. Denn auch das Tier sollte merken, dass es ein besonderer Tag war. Anna, damals achteinhalb Jahre alt, wäre zu gern dieser Hund gewesen. Weihnachten 1946 verging, Weihnachten 1947, Weihnachten 1948 – doch nie sollte sich Annas sehnlichster Wunsch erfüllen. Bis eben zu jenem Heiligabend 1949, als die Elfjährige einen Ringel Wurst, kaum größer als eine Bockwurst, auf ihrem Gabenteller fand. Erst nach der Mitternachtsmesse schnitt Anna die Wurst an und gab auch ihren Eltern jeweils ein Stückchen ab. Im Jahr darauf gab es wieder eine Wurst, die nun auch schon ein bisschen größer war – und im nächsten Jahr wieder. Und so bürgerte es sich bei Annas Familie ein, dass alle im Anschluss an die Christmette eine Nachtmahlzeit genossen, die aus kalter Fleischwurst bestand. „Das blieb so, bis ich mein Elternhaus verließ“, erinnert sich die Industriekauffrau, die heute in Meuselwitz im Altenburger Land lebt.

Wir verlosen darüber hinaus je drei Exemplare von zwei weiteren Titeln aus dem Zeitgut Verlag Berlin: Unvergessene Weihnachten, Band 10, und "Keiner hat mich je gefragt. Ein Kriegskind erzählt.“ Foto: Sibylle Göbel

Aufgeschrieben hat Anna Körn dieses Erlebnis für Band 14 der Reihe „Unvergessene Weihnachten“, die der Zeitgut Verlag Berlin herausgibt. 27 Zeitzeugen haben dafür in ihren Erinnerungen gekramt – unter ihnen fünf aus Thüringen stammende oder in Thüringen lebende Autoren. Reiner Schmalzl aus Hüpstedt im Obereichsfeld – vielen Lesern als Autor dieser Zeitung bekannt – beschreibt, welches Fest es für viele Ostdeutsche bedeutete, ein Westpaket zu erhalten und auszupacken: Einmal aber traf es die Paketboten besonders hart: Denn ausgerechnet am Heiligen Abend wurde vor der Hüpstedter Post noch eine Fuhre von 124 Westpaketen aus dem nur gut zehn Kilometer entfernten Dingelstädt abgeladen. Trotzdem trug die damalige Zustellerin mit ihrer Familie alle Pakete aus, bis auch das letzte seinen Empfänger erreicht hatte.

Gleich zwei Texte über „Unvergessene Weihnachten“ hat Birgit Schaube beigesteuert: Die Mühlhäuserin, Jahrgang 1954, erzählt unter anderem, wie ihr eine alte Dame zwei heiß geliebte alte Puppen anvertraute, weil sie hoffte, sie bei Birgit Schaube auch nach ihrem Tod in guten Händen zu wissen. Birgit Schaube ließ die Puppen reparieren und gab ihnen in ihrer Wohnung ein neues Zuhause.

Unvergessene Weihnachten, Band 14, 192 Seiten mit vielen Abbildungen, Zeitgut Verlag Berlin, 10,90 Euro

Wir verlosen je drei Exemplare dieser Neuerscheinung sowie der ebenfalls im Zeitgut Verlag Berlin erschienenen Titel „Unvergessenen Weihnachten, Band 10“ und „Keiner hat mich je gefragt. Ein Kriegskind erzählt“. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, sollte bis Sonntag, 22. Dezember 2019, folgende Rufnummer wählen: 01378 / 90 44 96 (0,50 € / Anruf aus dem dt. Festnetz, höherer Mobilfunktarif)