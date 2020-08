Einladung zur Musik im Tierpark Gotha

Am Samstag, 5. September, wird die Serie der Konzerte und Künstler-Auftritte im neuen Konzertgarten des Gothaer Tierparkes am Töpfleber Weg um 16 Uhr mit der Bauchredner- und Zauberschau von Steffen Bystrys fortgesetzt. Er tritt auch am Sonntag, 6. September um 15 Uhr auf. Die Band „JustBrill!“ spielt am Samstag nach der Zauberschau abends um 18.30 Uhr. „AnDia“ spielt am 6. September um 18 Uhr, und am Wochenende darauf spielt erst am Sonnabend, 12. September, die Janis-Dreilich-Band ab 18.30 Uhr sowie „Projekt R - Robin Hofmann“ am Sonntag, 13. September, ab 17 Uhr.

Den Abschluss der diesjährigen Tierparkkonzerte bildet der Auftritt der Liedermacherin Friederike am Sonntag, 20. September, ab 17 Uhr. Dies alles kündigt die Kulturstadt GmbH Gotha an.

Die Tickets für die Tierparkkonzerte könnten ab sofort online unter: www.eventbrite.de erworben werden und berechtigen ab Einlassbeginn zum kostenfreien Betreten des Tierparks. Der Einlass sei jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn, wird ergänzt. Auf dem gesamten Tierparkgelände, einschließlich des Konzertgartens, gelte ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu haushaltsfremden Personen. Die Tierparkkonzerte werden unterstützt durch ein Gothaer Autohaus.

