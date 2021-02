Eisenacher Jubiläen: Vorbereiten und improvisieren

Eisenach. Die Stabsstelle Reformationsstadt in Eisenach passt die Planung der Jubiläen der Bibelübersetzung und der Hochzeit der heiligen Elisabeth an die Pandemie-Situation an.

Flexibel und der Pandemie-Situation angepasst, so will die Stadtverwaltung mit Blick auf die in diesem Jahr von ihr und mit Partnern organisierten Jubiläumsveranstaltungen vorgehen. In diesem wie im nächsten Jahr steht das Jubiläum von Luthers Bibelübersetzung an. 1521 kam der Reformator auf die Wartburg. 1522 übersetzte er in nur zehn Wochen das Neue Testament. Damit formte und prägte er die deutsche Sprache. Feiern will Eisenach ebenso die 800. Wiederkehr der Hochzeit der heiligen Elisabeth mit dem Landgrafen Ludwig. Auch dazu gibt es ein großes Kultur-Programm. Der erste Termin, eine geführte Wanderung, konnte wegen der Pandemie nicht stattfinden.