Die Studenten Friederike Kempter (HfM) und Lukas Lindemann (Bauhaus-Uni) diskutieren mit Ulrike Lorenz und Hasko Weber über das Thema „Wie politisch ist die Kultur in Weimar?“ in der Bauhaus-Universität Weimar. Es moderierte Wolfgang Kissel.

Engagierte Diskussion mit Studenten

Studenten diskutierten am Mittwochabend im Oberlichtsaal der Bauhaus-Uni mit Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik-Stiftung Weimar, und DNT-Generalintendant Hasko Weber über das Thema „Wie politisch ist die Kultur in Weimar? Was können Studenten von den Kulturinstitutionen der Stadt erwarten?“. Die Gesprächsrunde richtete sich explizit an die Studenten, aber auch an Lehrende und Mitarbeiter, um mit den beiden Gästen kontroverse Fragen zu diskutieren. Dabei ging es auch darum, wie sich Studentinnen und Studenten hier einbringen und „mitmischen“. Wie können die großen Kulturträger der Stadt, wie das Nationaltheater und die Klassik-Stiftung Weimar, in der Bauhaus-Universität Präsenz zeigen?