Erfurter Krimifestival: „Eine Autorin zum Anfassen ist so wichtig“

Es wird ihre erste öffentliche Veranstaltung seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie: Wenn Julia Bruns am 17. September in der Erfurter Buchhandlung Peterknecht ihr jüngstes Buch vorstellt, liegen Monate hinter ihr, in denen sie merkte, wie wichtig eine Autorin „zum Anfassen“ ist, eine Autorin, der Leserinnen und Leser nicht nur auf einem Computer-Bildschirm begegnen. Zwei Krimis mussten 2020 ohne Premierenfeier ihren Weg finden, für „Die Rache der Weihnachtsgurke“ soll das anders sein. Damit gestaltet die Thüringer Autorin den Prolog zum Erfurter Krimifestival, bringt aber auch ihre anderen neuen Bücher mit. „Meine Lesungen sind immer spontan“, sagt sie beim Telefoninterview, „das Pu­blikum darf sich auch Auszüge aus anderen Werken wünschen“. Weihnachtsgurken als Baumschmuck wird Julia Bruns ebenfalls dabei haben, für eine mörderisch festliche Atmosphäre.

Sind Sie ein Weihnachtsfan?

Ich liebe es. In jedem Zimmer hängen Herrnhuter Sterne, Kugeln in allen Formen und natürlich gibt es auch eine Weihnachtsgurke. Ich mag das Schöne, Alte, bei mir wird traditionell dekoriert. Buntes Geblinke mag ich nicht, ebensowenig wie die Amerikanisierung des Weihnachtsfestes. Mein Mann trägt es mit Fassung. (lacht) Weihnachten ist ein tolles Thema, ich lese auch immer Weihnachtskrimis und ­wollte schon ganz lange selbst ein Buch schreiben, in dem dieses Fest und die Adventszeit im Mittelpunkt stehen.

Dass sie traditionell-besinnlich sei, lässt sich der „Weihnachtsgurke“ allerdings nicht vorwerfen. Im Gegenteil: Sie ziehen vom Leder, dass es eine Pracht ist, wie von der Leine gelassen.

Ja, ich war selbst erstaunt. (lacht) In meinen reinen Krimis, ob sie nun in Thüringen, an der Ostsee oder in der Lombardei spielen, muss alles etwas harmonischer sein. In der „Weihnachtsgurke“ durfte ich so richtig die Sau rauslassen. Es war für mich ein Test, auf Witz und Absurdität zu setzen: Kann ich das? Gefällt mir das Ergebnis? Ja und ja. Der dtv-Verlag hat sofort zugegriffen und fast nichts herausgestrichen. Das ist natürlich wunderbar. Ich bin selbst nicht so ernst und ich wollte etwas Schräges versuchen.

Am Tatort ändert sich nichts, er ist regional, aber nicht real: Eliasborn, das Dorf im Thüringer Wald, gibt es nicht.

Das ist eine bewusste Entscheidung. Im Gegensatz zu den anderen Büchern habe ich auch nichts eingebaut, anhand dessen sich eine Landschaft, ein Ort oder Menschen identifizieren lassen könnten. Es ist alles erfunden. Auf diese Weise konnte ich meiner Fantasie freien Lauf lassen. Holk Maisel, mein Sömmerdaer Buchhändler und Mitstreiter, ist davon überzeugt, dass wir uns in keinem Dorf mehr sehen lassen können, wenn die „Weihnachtsgurke“ auf dem Markt ist.

In der Regel haben einige Figuren in Ihren Geschichten Vorbilder im wahren Leben, sie werden sogar mit Namen genannt und gehören teils zum festen Ensemble der Bücher. Wie reagieren die Menschen darauf?

Bislang war niemand böse, im Gegenteil: Alle, die auf diese Art erscheinen, wollten das so. Überdies habe ich eine „Bewerbungsliste“ mit Menschen, die in meinen Büchern vorkommen möchten. Als sie selbst. Ich bekomme Biografien, die ich einarbeiten soll. Manche wollen sogar das Opfer sein. Aber das mache ich nicht: Täter und Opfer sind immer fiktiv. So wie alle, die nicht unter ihrem echten Namen auftreten, erfunden sind. Viele glauben, sich wiederzuerkennen, aber das ist alles künstlerische Freiheit.

Ihre Romane erscheinen immer als Teil einer Reihe: Bernsen und Kohlschuetter ermitteln in Thüringen, Commissaria Giulia Cesare am Comer See in Italien und Hauptkommissarin Anne Berber auf Rügen. Werden Nikolaus und Ruprecht in Eliasborn weitere mörderische Weihnachten erleben?

So ist es geplant, sie sollen immer in dieser Zeit in Aktion treten – im zweiten Band werden sie am Heiligen Abend zu tun bekommen, so viel kann ich schon verraten. Das Konzept habe ich im Kopf, die Leiche auch: Der Arsch des Ochsen stirbt. (amüsiert sich über das verwirrte Schweigen am anderen Ende der Leitung) Der Mörder schlägt während des Krippenspiels zu, bei dem zwei Menschen im Ochsenkostüm stecken: einer vorne, einer hinten.

Pro Jahr schreiben Sie in der Regel drei Bücher, ist Autorin mittlerweile Ihr Hauptberuf?

Nein, davon kann ich leider nicht leben. Ich bin zu 50 Prozent Redenschreiberin, die andere Hälfte gehört den Romanen. Als Ghostwriterin habe ich auch schon gearbeitet, aber natürlich stand niemals mein Name auf den Büchern, die habe ich ja für andere geschrieben. Das wollte ich nicht länger. Aber es ist viel Arbeit jenseits des Schreibens. Der Markt ist riesengroß; um als Autorin wahrgenommen zu werden, musst du ackern, Werbung machen. So gibt es zu jedem meiner Bücher ein Produkt: der jüngste Thüringen-Krimi spielt an der Oberweißbacher Bergbahn und wird begleitet von einem Kräuterlikör. Zu den Comer-See-Krimis steuert Sternekoch Marcello Fabbri aus Weimar Rezepte aus der Lombardei bei – und zur Weihnachtsgurke gibt es natürlich den passenden Baumschmuck aus Lauscha. Normalerweise bringen wir jeden Roman mit einer Premierenfeier auf den Markt, samt Drei-Gänge-Menü, weißen Tischdecken, Kerzenleuchtern und Livemusik. Das ist dieses Jahr natürlich ausgefallen.

Wie schlägt sich Corona im Umsatz nieder?

Deutlich. An den Verkaufszahlen ist zu sehen, dass wir nicht promoten konnten, ausschließlich über Aktionen und ständige Präsenz in den sozialen Medien auf uns aufmerksam machen konnten. Dass die Buchmesse in Leipzig ausgefallen ist, hat ja jeder Autor schmerzlich gemerkt – aber dass der Verkauf von E-Books massiv angezogen hat, das wundert schon. Bücher konnte man ja nach wie vor im lokalen Buchhandel bestellen und sich zusenden lassen. Wir hoffen jetzt, dass die Premierenlesung bei Peterknecht stattfinden kann und uns Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.

