Erfurter Museen-Landschaft wird neu gestaltet

2019 als ein erfolgreiches Jahr für die Kultur in Erfurt bilanziert Kulturdezernent Tobias Knoblich: Museen hatten einen Besucherzuwachs um 14 Prozent, 98 Projekte der freien Szene konnten mit 290.000 Euro weit stärker als im Vorjahr gefördert werden und das Wandbild Josep Renaus kehrte an den Moskauer Platz zurück. Doch auch wenn sich zu diesen drei Beispielen weitere Pluspunkte auf der Haben-Seite der städtischen Kultur verbuchen lassen, kommt Knoblich in der Jahrespressekonferenz nicht umhin, auch deutlich spürbare Defizite seines Dezernatsbereichs zu benennen.

Namentlich fehle es den Museen nicht nur an pädagogischem Personal, sondern in ihrer Gesamtheit auch an klarer Perspektive und Profilierung, wie Knoblich sagt. Abhilfe sollen Neueinstellungen in diesem Jahr bringen und ein Museumsentwicklungskonzept, das wohl frühestens 2021 den Stadtrat passieren kann. 70.000 Euro soll es kosten, extern erstellt und „völlig ergebnisoffen“ diskutiert werden, wie Knoblich sagt. Erst auf Grundlage dieses Papiers sollen weitere Entscheidungen über künftige Schwerpunkte fallen. Heißt im Umkehrschluss: Das schon mehrfach zur Disposition gestellte Museum für Thüringer Volkskunde hat vorerst eine Bestandsgarantie, bleibt aber unter kommissarischer Leitung, nachdem die bisherige Direktorin Marina Moritz in den Ruhestand wechselte. Gleichzeitig würdigte Knoblich die besonderen Leistungen des Naturkundemuseums.

Leitungsfunktionen kommissarisch besetzt

Gleich mehrere „kommissarische Kolleginnen“ umgaben in der Presserunde Knoblich. Aktuell gibt es diesen Zusatz auch für die Kulturdirektorin und die Direktorin der Geschichtsmuseen. Die erste Stelle wurde mangels geeigneter Bewerber zum zweiten Mal ausgeschrieben, am 24. Januar endete die Bewerbungsfrist. Knoblich kennt die finale Zahl der Bewerber nicht, ist sich aber sicher, das deren Qualität in zweiter Runde eine gute Nachfolgerwahl ermöglicht. Er habe viele motivierende Gespräche mit potenziellen Kandidaten geführt. Zuletzt war sogar die kommissarische Kulturdirektorin abhanden gekommen – sie hatte eine Stelle im Land angetreten.

In Kürze werde auch die Direktorenstelle der Geschichtsmuseen ausgeschrieben. Letztlich habe er den Stadtrat überzeugen können, das Geld für diese Stelle bereit zu stellen. Eine Nachfolge für die ebenfalls vakante Stelle Kulturlotsen steht auch noch aus, hier hatte das Personalamt offenbar andere Vorstellungen als Knoblich, wie eine Stellen-Umbesetzung innerhalb des Amtsbereichs erfolgen darf.

Neben zwei Kulturpädagogen für die Geschichtsmuseen werde auch ein Eventmanager gesucht, der die Abteilung Veranstaltungen und Märkte entlasten soll. Deren Überlastung war das bislang städtisch organisierte Martini-Fest auf dem Domplatz beinahe zum Opfer gefallen. Das bleibe in der Verantwortung des City-Managment-Vereins, der kurzfristig aber erfolgreich in die Lücke gesprungen war, kündigte Knoblich an. Eine weitere Ausschreibung für den Weihnachtsmarkt auf dem Wenigemarkt sei auf den Weg gebracht: Hier könnten sich Veranstalter bewerben, Bedingung sei ein Thema – es müsse nicht zwingend das Mittelalter sein, so Knoblich. 22 große Veranstaltungen und Märkte weist der Stadtkalender 2020 für den Domplatz aus.

„Engagment der Erfurter für Kultur ist gewachsen“

Mehr Engagement aus der Erfurter Bürgerschaft hat der Kulturbeigeordnete Knoblich im Jahr 2019 ausgemacht. Beispiel dafür sei der absehbare Kauf des alten Schauspielhauses durch die Initiative Kulturquartier. „Die Bereitschaft, sich für Kultur zu engagieren, ist gewachsen.“ Das gelte auch für wichtige Daten der Stadtgeschichte und Jubiläen. Mehrfach stand die Kulturdirektion in öffentlicher Kritik, diese Termine zu verschlafen oder bewusst zu ignorieren. „Erinnern ist keine hoheitliche Aufgabe der Kommunalverwaltung, sondern auch Bürgerpflicht“, sagte Knoblich. Ihn habe die Kritik geärgert, die Stadt ignoriere „den 127. Geburtstag von XY“. Es sei auch nicht Aufgabe der Stadt, „120 Jahre Grippeimpfung“ mit einem Fest zu organisieren. Folge der Kritik sei die Gründung einer AG Erinnerungskultur gewesen, die sehr erfolgreich arbeite und werte, was einer Tagung, eines Festakts oder einer Ausstellung würdig sei.

Wobei die Stadt, wie im Falle des Engagements des Willy-Brandt-Vereins zum anstehenden 50. Jahrestag des Brandt-Stoph-Treffens im Erfurter Hof, gern Unterstützung gebe. Zum 250. Geburtstag wird dem Erfurter Pharmazeuten Johann Trommsdorff eine Ausstellung im Stadtmuseum gewidmet, das aktuell und bis in den Mai hinein noch ein baulicher Sanierungsfall ist. Gefeiert werde 2020 außerdem der 75. Jahrestag der Befreiung samt diplomatischer Gäste der einstigen Alliierten und das Datum „30 Jahre Deutsche Einheit“.

Über ein Geschenk an die Stadt muss deren Rat noch befinden: Etwa 3000 Werke des Erfurter Grafikers und Kulturpreisträgers Siegfried Kraft können aus dessen Nachlass ans Stadtmuseum gehen, um 2021 dann Grundlage einer Ausstellung zum 100. Geburtstag im Buga-Jahr 2021 zu werden. Die Verbindung ist gegeben: Kraft war viele Jahre künstlerischer Leiter der damaligen Iga und prägte deren Erscheinungsbild. Er entwickelte auch das Maskottchen Florinchen.

Kulturelles Jahresthema 2020 ist: „Kultur bildet Stadt“. Drei Projektfördertöpfe öffnen sich dabei – und 116 Anträge liegen schon vor.