Ernst Barlachs Spuren in Thüringen: Grabmal für die Reußen

2020 feiert Deutschland Ernst-Barlach-Jahr. Der begnadete Bildhauer, Zeichner und Autor wurde am 2. Januar vor 150 Jahren in Wedel bei Hamburg geboren. Auch in Thüringen hat er Spuren hinterlassen. So schuf er beispielsweise um 1930 für die Fürstenfamilie Reuß im Ebersdorfer Landschaftspark ein Grabmal. Es ist das einzige Freilandwerk des expressionistischen Künstlers in Thüringen.

Dominiert wird es von einem Kreuz aus Muschelkalk, das von zwei trauernden Frauen umrahmt wird. Auftraggeber ist seinerzeit Erbprinz Heinrich XLV., der das Grabmal für seine Eltern und seine beiden Brüder errichten lässt. Heinrich selbst wird dort nicht beigesetzt. Er gilt seit August 1945 als vermisst, nachdem er von sowjetischen Militärs verhaftet worden war und vermutlich im Speziallager Nummer 2 Buchenwald starb.

„Wie der Erbprinz und Barlach sich kennenlernten, ist leider nicht dokumentiert“, sagt Franziska Hell, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Ernst-Barlach-Gesellschaft in Güstrow. Barlach habe ab den 30er-Jahren alle Briefe verbrannt, um sich und seine Adressaten zu schützen. Seine Kunst sei durch die Nazis als entartet diffamiert, sein Briefverkehr kontrolliert worden.

Grabmal der Fürstenfamilie Reuß im Ebersdorfer Landschaftspark. Foto: Dieter Urban

Bereits in den 20er-Jahren wurden drei seiner Stücke am Reußischen Theater in Gera inszeniert: die „Sintflut“ 1925 und „Armer Vetter“ 1927. Das Drama „Die gute Zeit“ erlebte dort am 28. November 1929 sogar seine Uraufführung. Barlach habe es allerdings vermieden, sich Inszenierungen seiner Stücke anzusehen, da er grundsätzlich mit der Umsetzung unzufrieden gewesen sei, sagt Franziska Hell.

Auch mit dem Thüringer Porzellan-Label Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst in Unterweißbach arbeitet Ernst Barlach zusammen. Schon 1909 und 1913 liefert er insgesamt sechs Entwürfe für Porzellanfiguren-Modelle, die in kleiner Auflage ausgeführt werden. Der frisch ernannte Leiter der Unterweißbacher Werkstätten Max Adolf Pfeiffer ist ein progressiver Geschäftsmann, der eine eigene Kunstlinie aufbauen will, wie Barlach-Kennerin Hell berichtet. Barlach hatte bereits 1907 auf der Berliner Sezession-Ausstellung mit seinen berühmten russischen Figuren für Aufsehen gesorgt. Auch für die Schwarzburger Werkstätten liefert er russische Motive: „Russisches Liebespaar mit Mandoline“ etwa oder „Bettlerin mit Schal“ und „Blinder Bettler“. „Für den Bildhauer war Porzellan damals genau das richtige Material“, sagt Franziska Hell. Bis heute werden die Figuren mit den Originalgussformen in Ostthüringen hergestellt, das Stück für mehr als 1000 Euro.

Blick ins Friedrichrodaer Skizzenheft von Ernst Barlach, 1896. Foto: Ernst Barlach Stiftung Güstrow

Die erste Berührung mit Thüringen hat Barlach allerdings 1894 während seiner Studentenzeit in Dresden. Seine früh verwitwete Mutter ist Barlachs Bruder Nikolaus nach Friedrichroda gefolgt, um dessen Haushalt zu führen. Nikolaus Barlach ist dort als Gutinspektors tätig. Man lebt in der Villa Alexandra. Barlach liebt das naturverbundene Leben in Friedrichroda. Seine vielbeachtete Dresdener Abschlussarbeit „Krautpflückerin“ entsteht vor dem Eindruck der Idylle des Thüringer Waldes.

Auch später besucht er zwischen seinen Paris-Aufenthalten die Mutter. Euphorisch schreibt er 1896 an einen Freund: „Paris hat mein persönliches Wohlbehagen gräulich gestört. Ich habe einen wilden Heißdurst nach der Tannenluft des Thüringer Waldes.“ Die Episode in Westthüringen war auch für sein zeichnerisches Schaffen wichtig, betont Hell. Beim Skizzieren eines Jägers entdeckt er die einfache Form, dass eben drei Linien viel mehr ausdrücken als zehn Striche. Insgesamt entstehen in Friedrichroda 15 Skizzenbücher voll stimmungsvoller Landschaften, Landarbeiter und Bauernmädchen.