Feste im Kreis Sömmeda: „2022 hat der Spuk hoffentlich ein Ende“

Das beliebte Wippertusfest, das seit Jahren zu Kölledas Höhepunkten zählt, muss coronabedingt das zweite Mal in Folge ausfallen.

Landkreis. Neue Termine für Kölledaer Wippertusfest, SÖM-Messe und Einweihung der Spiegelarche in Roldisleben.

„Schweren Herzens müssen wir unser Wippertusfest absagen“, gibt Christian Beck die Entscheidung des Handwerker und Gewerbevereins (HGV) 1990 Kölleda wieder. Damit muss bereits zum zweiten mal in Folge das beliebte Fest, das immer am Mittwoch vor Himmelfahrt begann und bis zum Sonntag andauerte, coronabedingt ausfallen. „Wir hatten bereits die Schausteller und den Festwirt unter Vorbehalt gebucht“, berichtet er. Sogar die Band „Borderline“ sei geordert worden. Auch das Riesenrad war im Gespräch.

Auch kleine Variante des Wippertusfestes ist vom Tisch

Vom Tisch ist auch die Durchführung einer kleinen Variante des Festes. So war man davon ausgegangen, im Rittergut ein kleines Wippertusfest auf die Beine stellen zu können. „Doch mit Blick auf die hohen Inzidenzzahlen im Landkreis Sömmerda ist selbst das nicht möglich“, sagt Christian Beck. Der Handwerker- und Gewerbeverein Kölleda, dem an die 50 Mitglieder angehören, richtet das Wippertusfest seit Jahren in guter Zusammenarbeit mit der Stadt aus. Dabei unterstützt die Stadt das Fest mit einem Zuschuss. Der Verein stemmt die Organisation und Finanzierung, kümmert sich um Einnahmen und Sponsorengelder.

Die Hoffnungen liegen nun auf dem nächsten Jahr. „Dann hat der Spuk hoffentlich ein Ende“, ist Christian Beck zuversichtlich. Dem Festwirt und den Schaustellern sei angeboten worden, beim Wippertusfest 2022 dabei zu sein.

Nicht nur, dass Wippertusfest wurde abgesagt, auch die „SÖM“. Vorgesehen hatten der Landkreis und die Stadt gemeinsam mit der RAM Regio Ausstellungs GmbH die erste Regionalmesse in „neuem Gewand“ auf die Beine zu stellen. Die Messe sollte vom 5. bis 7. Mai in der Unstruthalle sowie auf dem Freigelände des Kurt-Neubert-Sportparks in Sömmerda über die Bühne gehen. Coronabedingt haben Landrat Harald Henning (CDU) und Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) entschieden, die Messe auf 2022 zu verschieben. Künftig wird sich die RAM Regio Ausstellungs GmbH Erfurt um die Planung, Organisation und Durchführung der größten Regionalmesse Mittelthüringens kümmern.

Kunstprojekt in Roldislebenwird am 6. Juni eröffnet

Ebenfalls verschoben wurde die Eröffnung der Spiegelarche in Roldisleben. Am kommenden Sonntag sollte das Kunstprojekt, das schon vorab zahlreiche Besucher in den kleinen Ort bei Rastenberg gelockt hat, eingeweiht werden. „Mitte letzter Woche ist die Entscheidung vom gesamten Team gefällt worden, dass wir die Eröffnung auf den 6. Juni diesen Jahres verschieben. Die hohen Inzidenzwerte im Landkreis waren ausschlaggebend für die Entscheidung. Hoffen wir mal, dass sie sich denen von Erfurt oder gar Weimar bis zum Juni anpassen“, teilt Annette Barnett vom Verein Grüner Salon mit.

Gewonnen haben die Mitglieder Künstler Fabian Knecht aus Berlin. Unter dem Titel „Kunst-Isolation“ hat er in den vergangenen Wochen und Monaten in Roldisleben ein besonderes Kunstwerk geschaffen, das ermöglicht, die Natur mit anderen Augen sehen. Ein Eichen- und ein Walnussbaum sind dafür in den Fokus gerückt worden. Bei dem Kunstprojekt handelt es sich um die insgesamt 16. Kunst-Isolation des Künstlers. In der Spiegelarche selbst wird die Ausstellung „Event Tree Analysis“ vorbereitet. Gezeigt werden dort Werke verschiedener Künstler, die sich mit dem Thema Bäume beschäftigt haben.