Daniela Katzenberger geht zurück zu Vox.

Köln Die „Katze“ kehrt zurück zu ihren Wurzeln: Daniela Katzenberger will in Zukunft „viele spannende Projekte“ bei ihrem früheren Sender Vox umsetzen. Dort freut man sich auf sie.

Vox baute Daniela Katzenberger einst zum Fernsehstar auf. 2015 wechselte die Kult-Blondine dann mit ihren Realitysendungen zu RTLzwei. Jetzt kehrt die 36-Jährige „exklusiv“ zu ihrem alten Haussender zurück, wie Vox in Köln berichtete.

„Wir freuen uns auf viele spannende Projekte, das wird mega, mega schön“, wird die Ludwigshafenerin, die heute in Mallorca lebt, in der Mitteilung zitiert. Vox-Chefredakteur Marcel Amruschkewitz ergänzte: „Gemeinsam haben wir schon so viele tolle Fernsehmomente erlebt und uns nie aus den Augen verloren.“ Man freue sich auf neue Abenteuer – „mit der Katze, ihrem Lucas und Tochter Sophia. Und das schon in der kommenden TV-Season.“