Die Filmstarts der Woche

Berlin Während Ben Affleck als Polizist seine entführte Tochter sucht, geht auch die Geschichte rund um den Dorfpolizisten Eberhofer weiter. Außerdem kommt die Videospiel-Reihe „Gran Turismo“ auf die große Leinwand.

Der Actionthriller „Hypnotic“ steckt voller Überraschungen und Wendungen. Die Geschichte dreht sich um den Polizisten Danny Rourke (Ben Affleck), der seine entführte Tochter sucht. Bei Ermittlungen zu mehreren Banküberfällen stößt er plötzlich auf eine heiße Spur. Er macht sich auf die Suche nach dem vermeintlichen Bankräuber (William Fichtner), der sein Umfeld auf mysteriöse Weise kontrollieren kann. Regie geführt hat Robert Rodriguez („From Dusk Till Dawn“). Sein neuer Film bietet spannende Verfolgungsjagden, einen rätselhaften Bösewicht und ein Labyrinth aus Illusionen.

youtube: Ff2lJC1tPsc

Franz Eberhofer und eine Revolution in „Rehragout-Rendezvous“

Berlin (dpa) - Die Krimikomödien rund um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer sind bekannt für klamaukige Macho-Sprüche und Männerwitze. Doch nun bahnt sich eine Revolution an. Die Oma quittiert das Putzen und Kochen und auch Eberhofer-Freundin Susi will sich nicht länger in ihrem Halbtagsjob langweilen, wenn sie doch Karriere machen kann. So müssen die Männer der Familie selbst sehen, wie sie klarkommen.

„Rehragout-Rendezvous“ ist der neunte Film der Krimireihe aus dem fiktiven niederbayerischen Ort Niederkaltenkirchen. Sebastian Bezzel ist wieder der Polizist Eberhofer, Lisa Maria Potthoff spielt Susi, die sich nun endgültig zu einer Hauptfigur hochgearbeitet hat. In weiteren Rollen zu sehen sind Enzi Fuchs als Oma, Eisi Gulp als kiffender Vater und Simon Schwarz als Privatdetektiv und Eberhofer-Freund Rudi Birkenberger.

youtube: sx0oIVPKGhU

„Gran Turismo“ mit Orlando Bloom und Geri Halliwell

Berlin (dpa) - „Gran Turismo“ ist eine Videospiel-Reihe für die Playstation. Der gleichnamige Film basiert auf der Geschichte des Rennfahrers Jann Mardenborough, dem durch einen Wettbewerb des Videospiels der Einstieg in den professionellen Motorsport gelang. Er hatte zuvor keine langjährige Erfahrung als Rennfahrer. Der Actionstreifen ist mit Orlando Bloom, Geri Halliwell, Archie Madekwe und David Harbour („Stranger Things“) besetzt.