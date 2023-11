Disney-Chef Bob Iger stellt „Die Eiskönigin 4“ in Aussicht

Los Angeles Die ersten beiden Teile von „Die Eiskönigin“ wurden weltweit zum Erfolg. Ein dritter Teil ist bereits in Arbeit. Und Fans dürfen sich wohl gar auf noch mehr freuen.

Gute Nachrichten für Fans des Disney-Hits „Die Eiskönigin“: Disney-Chef Bob Iger hat in einem Fernsehinterview den Dreh eines vierten Teils ins Aussicht gestellt.

Der dritte Teil sei bereits in der Arbeit, sagte der Konzernchef am Donnerstag (Ortszeit) in der Sendung „Good Morning America“ - und als „kleine Überraschung“ ergänzte er, dass auch Teil 4 in der Entstehung sein könnte. „Frozen“-Schöpferin Jennifer Lee sei derzeit mit ihrem Team „nicht an einer sondern tatsächlich an zwei Geschichten“ fest an der Arbeit, sagte Iger. Über den Inhalt der Filme verriet er aber nichts.

Nach dem Kinokassen-Triumph von „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“ (2013, im Original „Frozen“) brachte Disney 2019 die Fortsetzung „Die Eiskönigin 2“ ins Kino. Die beiden Animations-Hits um die ungleichen Schwestern Elsa und Anna im Königreich Arendelle spielten weltweit mehr als 2,7 Milliarden Dollar ein. Das Regie-Duo Jennifer Lee und Chris Buck wirkte an beiden Teilen mit.

„Die Eiskönigin“ erzählt den Märchenklassiker von Hans Christian Andersen sehr frei nach. Der Original-Streifen wurde 2014 mit dem Oscar als bester Zeichentrickfilm ausgezeichnet.