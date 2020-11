Ed Harris: Hollywoods böser Bube wird 70

Klar, man kennt den schlanken Mann mit der breiten Halbglatze, dem kantigen Gesicht und dem stechenden Blick seit Jahrzehnten aus dem Kino. Und doch teilt dieser Ed Harris aus New Jersey zumindest in Europa das Schicksal mancher US-Schauspieler, die über beachtliche darstellerische Qualitäten verfügen, dutzende gute Filme gemacht haben, deren Namen uns aber nicht gleich auf der Zunge liegen, wenn wir über die Großen der Branche nachdenken.

Um das Selbstvertrauen des Mannes, der viermal für den Oscar nominiert wurde und bisher leer ausging, muss man sich allerdings wohl trotzdem keine Sorgen machen. „Ich habe großes Vertrauen in das, was ich tue, und ich denke, dass es verdient und gerechtfertigt ist“, hat Ed Harris einmal in einem Interview gesagt. Der Mann ist gut, und er weiß es eben. Am Samstag wird Ed Harris 70.

Ed Harris mit Marcia Gay Harden (l-r), Lebensgefährtin Amy Madigan, Holly Hunter und Glenne Headly, als er 2015 in Los Angeles mit einem Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“ geehrt wurde. Foto: Jimmy Morrison / dpa

Seit Harris 1978 im Thriller „Koma“ sein Leinwanddebut in einer Nebenrolle gab, hat es Filmemacher gereizt, ihn als bösen Buben voller Abgründe zu besetzen. Der harte, kühle Ausdruck, die sparsame Mimik, die ihn so unberechenbar erscheinen lässt, ehe er womöglich explodiert, brachte ihn auf vielen Besetzungslisten nach oben, selbst wenn es zunächst oft nicht um die Hauptrolle ging. Ob als Söldner im Politthriller „Under Fire“, als Fischer, der sich im Drama „Alamo Bay“ anstacheln lässt, vietnamesische Einwanderer zu jagen oder als irischer Bandenboss, der „Im Vorhof der Hölle“ den eigenen Bruder um des Geschäfts willen umbringt, stets prägte Harris mit seinem intensiven Spiel das Geschehen und gab auch kleineren Rollen immer Profil.

Der mysteriöse „Man in Black“ aus „Westworld“

Harris mit Casey Affleck (links) im Krimi „Gone Baby Gone“ von 2007 Foto: Photos: Claire Folger Disney / Photo Credit: Claire Folger Disney

Dabei wollte er ursprünglich Footballspieler werden, ehe er einsah, dass seine Athletik bei aller Sportlichkeit für den Profibetrieb nicht langen würde. Als er in den Semesterferien seine Großmutter in Oklahoma besuchte, so erzählt er es, habe er bei einem Theaterbesuch gedacht, der Job auf der Bühne könnte ihn reizen. „Mir gefiel der Gedanke, beklatscht zu werden, wie bei einem Touchdown“ im Football.

Dem Theater ist Harris bis heute treu, auch mit seiner Frau Amy Madigan (70), mit der er seit 1983 verheiratet ist und eine Tochter hat, steht er immer wieder gemeinsam auf der Bühne.

In rund 80 Filmen hat Ed Harris mitgespielt

ist Ed Harris bislang aufgetreten, Kassenschlager und Preisgekröntes, Action und Tiefgründiges, darunter „Apollo 13“, „Die Truman Show“, „A Beautiful Mind“, „The Rock“, „The Hours“, „The Abyss“ oder „Der Stoff, aus dem die Helden sind“. Die Nachfrage nach seinen Auftritten ist ungebrochen. Als mysteriöser „Man in Black“, der seine brutalen Fantasien auf der Suche nach einem tieferen Sinn in der überwältigenden Science-Fiction-Serie „Westworld“ auslebt, dürfte er zuletzt viele neue Fans hinzugewonnen haben. Längst hat Harris bewiesen, dass er nicht nur die harten Jungs drauf hat, den Maler Jackson Pollock hat er ebenso überzeugend gegeben wie Ludwig van Beethoven.

„Ich mag Sie nicht“, sagte Baseball-Legende Micky Mantle

Ed Harris als Beethoven in „Klang der Stille 2006. Foto: Concorde Filmverleih

Welche Rolle das Publikum am stärksten mit ihm verbinde, hat ihn die „Los Angeles Times“ einmal gefragt. Ed Harris antwortete mit seiner Lieblingsepisode. Als er sein Baseball-Idol Mickey Mantle Ende der 80er-Jahre in einer New Yorker Hotelbar sah, habe er sich mit Namen vorgestellt und als Mantle-Fan geoutet. „Sie sind für mich der Größte.“

„Ich mag Sie nicht“, habe Mantle seelenruhig geantwortet: „Sie waren nicht nett zu Patsy Cline in ,Der süße Traum vom Glück’“ – Patsy Cline war eine berühmte Countrysängerin, dargestellt von Jessica Lange. „Mickey, ich habe eine Figur gespielt“, antwortete Harris einigermaßen verblüfft. Im Interview mit der „Times“ fügte er hinzu: „Okay, ich denke mal, er hat einen Witz gemacht.“