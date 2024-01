Reese Witherspoon ist in der Serie «Big Little Lies» zu sehen.

Serie Gibt es eine Fortsetzung von „Big Little Lies“?

Beverly Hills Die HBO-Erfolgsserie erhielt viele Preise. Darstellerin Reese Witherspoon hat nun verraten, ob die Serie eine Zukunft hat.

US-Schauspielerin Reese Witherspoon arbeitet nach eigenen Worten an der Fortsetzung der HBO-Erfolgsserie „Big Little Lies“. „Wir arbeiten daran. Nic und ich haben sehr viel daran gearbeitet“, sagte die 47-Jährige dem Branchenportal „Variety“ auf dem roten Teppich der Golden Globes. Mit Nic ist vermutlich Schauspielerin Nicole Kidman (56) gemeint, die ebenfalls in der Serie eine Rolle hat. Mehr gab die Schauspielerin nicht bekannt.

Die erste Staffel wurde mit mehreren Emmys und Golden Globes ausgezeichnet. Erzählt wird die Geschichte von mehreren Müttern mit jungen Kindern in der kalifornischen Küstenstadt Monterey. Vorlage ist Liane Moriartys Bestseller „Tausend kleine Lügen“. In der ersten Staffel spielten neben Witherspoon und Kidman unter anderem Laura Dern (56) und Shailene Woodley (32) mit. Regisseur Jean-Marc Vallée starb 2021. Die zweite Staffel mit Regisseurin Andrea Arnold wurde 2019 ausgestrahlt.