Kim Kardashian spielt in Komödie „The Fifth Wheel“ mit

Kim Kardashian ist durch die Reality-TV-Show «Keeping Up With The Kardashians» bekannt.

Los Angeles Eigentlich ist Kim Kardashian eher aus Reality-TV-Shows bekannt. Nun wird sie erstmals eine Hauptrolle in einem Netflix-Film spielen.

TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (43) hat den Zuschlag für eine größere Filmrolle erhalten. Sie werde in der Komödie „The Fifth Wheel“ eine Hauptrolle spielen und als Produzentin mitwirken, gab Netflix bekannt.

Kardashian wird in der Frauenkomödie das titelgebende „fünfte Rad“ mimen. Der weitere Inhalt sei aber unter Verschluss, teilte der Streamingdienst mit. Für Produktion und Drehbuch ist die „Saturday Night Live“-Autorin Paula Pell zuständig, die zuvor das Skript für die Schwestern-Komödie „Sisters“ (2016) lieferte.

Laut „Deadline.com“ hatten sich fünf Streamingdienste und Studios um das Kardashian-Projekt bemüht. Am Ende sei der Zuschlag an Netflix gegangen. Kardashian ist durch die Reality-TV-Show „Keeping Up With The Kardashians“ bekannt. Seit September ist sie auch in einer Rolle in der US-Horror-Serie „American Horror Story: Delicate“ zu sehen. Zudem half sie als Synchronsprecherin bei zwei „Paw Patrol“-Filmen mit.