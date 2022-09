Für Komiker Kurt Krömer heißt es bei «LOL: Last One Laughing»: Bloß nicht zuerst lachen.

«LOL: Last One Laughing» bald mit Bleibtreu und Krömer

Schauspieler Moritz Bleibtreu wird in der vierten Staffel von «LOL: Last One Laughing» zu sehen sein.

«LOL: Last One Laughing» bald mit Bleibtreu und Krömer

Comedy «LOL: Last One Laughing» bald mit Bleibtreu und Krömer

Berlin Wer lacht zuletzt? Darum geht's ab kommendem Frühjahr wieder bei «LOL: Last One Laughing». Die ersten Teilnehmer stehen fest.

Für die vierte Staffel der beliebten Streaming-Show «LOL: Last One Laughing» stehen jetzt die ersten Namen fest. Bei der Comedy-Sendung sind nächstes Mal unter anderem Martina Hill, Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Hazel Brugger, Michael Mittermeier, Jan van Weyde, Elton und Kurt Krömer dabei. Das kündigte am Montag der Amazon-Dienst Prime Video an. Die für den Deutschen Fernsehpreis nominierte Show startet im April 2023 in den vierten Durchgang.

Das Format, das es auch in anderen Ländern gibt, war in Deutschland erstmals im April 2021 an den Start gegangen. Das Konzept: Eine Reihe von Entertainern und Comedians versucht über mehrere Stunden, sich in einem Studio gegenseitig zum Lachen zu bringen. Es gewinnt derjenige Kandidat, der nicht lacht. Die Gewinner der ersten drei Staffeln waren Max Giermann, Torsten Sträter und Anke Engelke.

Für Komiker Kurt Krömer heißt es bei «LOL: Last One Laughing»: Bloß nicht zuerst lachen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Die Veröffentlichung des dritten Durchgangs war davon überschattet worden, dass Teilnehmer Mirco Nontschew kurz nach der Aufzeichnung gestorben war. Die Macher entschieden sich zur Ausstrahlung, setzten Nontschew aber ein kleines Denkmal. Ganz am Ende der Staffel wurde ein Foto des beliebten Komikers eingeblendet, darunter standen die Worte: «Danke, lieber Mirco! Du bleibst immer in unseren Herzen.»

© dpa-infocom, dpa:220912-99-733352/2 (dpa)