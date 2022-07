Starbesetzter Trailer für «Amsterdam»-Thriller im Netz

Los Angeles Was haben Robert de Niro, Taylor Swift und Rami Malek gemeinsam? Sie alle werden im November für den Thriller «Amsterdam» vor der Kamera stehen. Als Vorgeschmack gibt es nun einen ersten Trailer.

Mit einer selten dichten Starbesetzung wartet der erste Trailer für den mit Spannung erwarteten Thriller «Amsterdam» von David O. Russell auf.

Mit dabei sind unter anderen Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro, Chris Rock, Zoe Saldana, Rami Malek und Taylor Swift. Der US-Regisseur, der zuvor mit Bale Filmhits wie «The Fighter» und «American Hustle» drehte, will die Crime-Satire um einen Mord in den 1930er Jahren im November in die Kinos bringen. Der Trailer wurde am Mittwoch ins Netz gestellt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Story dreht sich um drei enge Freunde (Bale, Robbie und Washington), die nach einem Leichenfund zu Tatverdächtigen werden. Vieles davon sei «wirklich passiert», heißt es in dem Trailer. Das Trio habe mit der Aufdeckung eines Geheimnisses die Geschichte Amerikas verändert.

«Amsterdam» ist Russells erstes Regieprojekt seit «Joy - Alles außer gewöhnlich» (2015). Zur Starbesetzung gehören auch John David Washington, Anya Taylor-Joy, Michael Shannon, Mike Myers, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, Timothy Olyphant und Andrea Riseborough.

© dpa-infocom, dpa:220707-99-935296/2 (dpa)