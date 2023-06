Streaming kompakt

Berlin Alte Kriminalfälle werden neu aufgerollt, und im Paradies halten die Schrecken des Krieges Einzug: Was sich jetzt zu streamen lohnt.

Spannende Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Hochgefährlich:

Früher hatte Mike Atlas eine vielversprechende Karriere bei der Polizei vor sich. Inzwischen sind alle Träume geplatzt und der Ex-Cop schlägt sich mehr schlecht als recht durchs Leben. Doch ein alter Mordfall lässt ihm keine Ruhe. Irgendwo wurde damals bei den Ermittlungen ein Fehler begangen, ist sich Atlas sicher. Nach dem Tod eines Häftlings begibt er sich erneut auf Spurensuche, mit der Staatsanwältin Jule Andergast. Gefährlich, denn bei den Ermittlungen landen sie in einer Verschwörung bis in höchste Justizkreise hinein. „Schlafende Hunde“ nennt sich die sechsteilige Thrillerserie auf Netflix, von den Machern von „Unorthodox“. In den Hauptrollen spielen Max Riemelt („Sense8“) und Luise von Finckh („Deutschland 89“). Vorlage war die Serie „The Exchange Principle“ aus Israel.

Hartnäckig:

Das mysteriöse Verschwinden der 18-jährigen Ela steht im Zentrum der Serie „Light in the Hall“ mit „Game of Thrones-Star Iwan Rheon und Joanna Scanlan („No Offence“). Scanlan ist Sharon, die Mutter der Verschwundenen. Die DNA des Mädchens fand sich damals im Wohnwagen des Gärtners Joe, ihre Leiche dagegen wurde nie entdeckt. Rheon spielt diesen Joe, dem wegen Mordes der Prozess gemacht wurde und der nun viele Jahre später wieder freikommen soll. Das will Sharon unbedingt verhindern und versucht aufzuklären, was damals wirklich geschehen ist. Hilfe bekommt sie von Elas ehemaliger bester Freundin Cat. Die sechsteilige walisische Drama-Serie „The Light in the Hall“ ist abrufbar bei Magenta TV.

Fantastisch:

In seinen „Avatar“-Filmen entführt James Cameron in faszinierende Welten. Ein Genuss, vor allem auf der großen Leinwand. Doch auch auf dem Fernseher entfalten die Abenteuer ihren Reiz, in denen die Bewohner des fiktiven Planeten Pandora gegen die Ausbeutung ihrer Welt durch die Menschen kämpfen. Disney+ zeigt neben „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ nun auch Teil 2 der geplanten Trilogie: „The Way of Water“, ebenso wie eine Dokumentation über den Filmdreh.

In der Fortsetzung des mit Preisen überhäuften Science-Fiction-Abenteuers entführt Oscarpreisträger Cameron das Publikum in atemberaubende Unterwasserwelten. Der ehemalige US-Soldat Jake Sully, seine Frau Neytiri und ihre Kinder fliehen vor ihren Verfolgern in das Paradies, das an die Südsee erinnert. Ein Traum, doch ihre Feinde sind ihnen dicht auf den Fersen und überziehen die Idylle mit Krieg.