„Tatort“ beginnt wegen ARD-„Brennpunkt“ zu Nahost später

Berlin/Wien Vor dem „Tatort“ am Abend strahlt die ARD einen „Brennpunkt“ zur Lage in Naost aus. Der Krimi und die nachfolgenden Sendungen beginnen daher 15 Minuten später als üblich.

Aus aktuellem Anlass ändert die ARD am Sonntag ihr Programm im Ersten zur besten Sendezeit und strahlt um 20.15 Uhr einen 15-minütigen „Brennpunkt“ aus. Der österreichische „Tatort“ mit dem Titel „Bauernsterben“ beginne entsprechend eine Viertelstunde später (20.30 Uhr), ebenso die folgenden Sendungen wie der Talk „Anne Will“ (22.00 Uhr), teilte die ARD am Sonntagmittag mit.

In der Sondersendung „Brennpunkt: Krieg in Nahost“ vom Bayerischen Rundfunk (BR) gehe es um die Situation in Israel und den palästinensischen Gebieten. „Eine Woche nach der blutigen Hamas-Terrorattacke gegen Israel spitzt sich die Lage in Nahost weiter zu: Welche Reaktion plant Israel? Kommt es zu einer großangelegten Militäroperation? Droht Israel eine zweite Front an der libanesischen Grenze?“, heißt es in der Programmbeschreibung. Moderator ist Christian Nitsche.