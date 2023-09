Anwältin Eva Schatz (Christine Urspruch) bringt mit dem charmanten Hanno (Wolfram Grandezka) in «Einspruch, Schatz! - Ein Fall von Liebe» Trubel in ihr Single-Leben.

Einschaltquoten TV-Quoten: Neue ARD-Anwaltsreihe liegt am Freitagabend vorne

Berlin Eine Komödie im Ersten holt den Quotensieg am Freitagabend. Knapp dahinter liegt eine ZDF-Krimiserie. „The Voice of Germany“ in Sat.1 wollten 1,64 Millionen sehen.

Frau Schatz ist Anwältin und lebt als Single in Leipzig. Eines Tages lernt sie einen Mann kennen, den sie auf Anhieb sympathisch findet. Doch alsbald stellen sich erste Zweifel ein, ob er auch wirklich so charmant und ehrlich ist, wie er sich gibt. Davon erzählt die Komödie „Einspruch, Schatz! - Ein Fall von Liebe“ - die neue Serie im Ersten, die am Freitagabend um 20.15 Uhr ausgestrahlt wurde. Durchschnittlich 4,39 Millionen Menschen schalteten bei der Serie mit Christine Urspruch als Eva Schatz ein. Das entspricht einem Marktanteil von 17,9 Prozent.

Im ZDF lief eine Folge der Serie „Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache“ - 4,24 Millionen wollten das sehen (17,3 Prozent).

Sat.1 hatte „The Voice of Germany“ im Programm zu bieten: 1,64 Millionen schalteten ein (7,2 Prozent). Für „James Bond 007: Die Welt ist nicht genug“ auf ProSieben mit Pierce Brosnan als Geheimagent 007 interessierten sich 1,37 Millionen (6,0 Prozent).

RTL lockte mit einer Folge der „Lego Masters“ 1,22 Millionen Menschen vor den Bildschirm (5,1 Prozent). Dahinter lag Vox mit der Sendung „Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt“ - 0,75 Millionen waren dabei (3,1 Prozent).

Mit RTLzwei und der US-Komödie „American Pie - Das Klassentreffen“ verbrachten 0,57 Millionen den Abend (2,4 Prozent). Kabel eins holten sich mit „Navy CIS“ 0,53 Millionen ins Haus (2,2 Prozent).