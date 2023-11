ZDF-Samstagskrimi macht das Rennen

Corinna Ott (Katharina Wackernagel, r) und Ralph Ott (Götz Schubert, M) sind entsetzt, dass Frank Ott (Peter Schneider, l) sich nicht an der Suche nach seiner vermissten Tochter beteiligen möchte.

Berlin 6,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten im ZDF den neuen Fall, den die Kommissare im „Erzgebirgskrimi“ zu lösen hatten. Da konnten die anderen Sender nicht mithalten.

Der Krimi im ZDF hat am Samstagabend die meisten Fernsehzuschauer interessiert. Im Durchschnitt schauten sich 6,90 Millionen den neuen Fall der Kommissare Winkler und Szabo im „Erzgebirgskrimi“ an, was einem Marktanteil von 26,4 Prozent entsprach. Mit 3,59 Millionen entschieden sich viele auch für „Die Beatrice Egli Show“ im Ersten (14,3 Prozent). Auf RTL lief die Show „Sascha Grammel live! Hetz' mich nicht!“ vor 2,50 Millionen Zuschauern (9,6 Prozent).

Für die „TV Total WOK WM 2023“ interessierten sich auf ProSieben 1,47 Millionen Menschen (7,5 Prozent). Den Film „Die Tribute von Panem - The Hunger Games“ schauten auf Sat.1 740 000 Leute (3,0 Prozent). Auf Vox lief der SciFi-Actionfilm „Pacific Rim: Uprising“ vor 700 000 Zuschauern (2,8). Die Actionserie „9-1-1: Notruf L.A.“ lockte auf Kabel eins 530 000 Menschen (2,0). RTLzwei hatte den Mysterythriller „Die neun Pforten“ im Programm, 520 000 Zuschauer schalteten ein (2,0).