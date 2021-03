Frisch gehäutet wegen Corona

Stefany Dreyer und Tom Dewulf sind eigentlich so etwas wie Berufsoptimisten. Anderenfalls hätten sie vor anderthalb Jahren wohl auch kaum den Mut gefunden, sich aus der Festanstellung im Erfurter Dasdie zu verabschieden und sich mit ihrem „Kabarett Zwiebelknolle“ selbstständig zu machen. Es lief gut, die beiden hatten einen vollen Terminkalender und republikweit Engagements – bis Corona kam.

Denn die Pandemie setzte natürlich auch Künstlern zu, die wie die Weimarerin Stefany Dreyer und der Belgier Tom Dewulf über Qualitäten von Stehaufmännchen verfügen: Monatelang mussten Auftritte abgesagt werden, die Einnahmeverluste des Duos summieren sich inzwischen auf knapp 60.000 Euro.

Stefany Dreyer, die in den 2000er Jahren einer der damals kommerziell erfolgreichsten deutschen Popbands („Banaroo“) angehörte, musste sogar Grundsicherung beantragen, um mit ihren beiden Kindern, zwölf und fünf Jahre alt, über die Runden zu kommen. Für sie ein entwürdigender Schritt, auf den sie gern verzichtet hätte.

Schließlich sei sie nicht durch persönliches Unvermögen oder Missmanagement in diese Situation geraten, sondern wegen des Lockdowns, in dem Kultur plötzlich als nicht mehr systemrelevant galt. „Deshalb wünschte ich mir, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, das einen nicht zwingt, sich im Jobcenter quasi nackt zu machen.“ Denn um staatliche Hilfe in Anspruch nehmen zu können, müssten fast sämtliche Rücklagen aufgebraucht werden, „die ich für noch schlechtere Zeiten angespart habe“.

Trotzdem bliesen die beiden Künstler seit März 2020 nicht Trübsal. Um etwas unabhängiger vom Kulturbetrieb zu werden und wieder Auftritte zu haben und Geld zu verdienen, hat Stefany Dreyer gemeinsam mit ihrem „Arbeitsehemann“ Tom ein Hochzeits-Gesamtpaket geschnürt: Sie hält bei freien Trauungen die Rede, Tom Dewulf musiziert – „und wenn es gewünscht ist, betreuen wir das Paar dann den ganzen Tag“, sagt Stefany Dreyer. Die Hochzeitsgesellschaft werde von beiden mit Live-Musik, aber auch mit Ausschnitten aus ihren Kabarett-Programmen unterhalten, die mit „Am Anfang war es schön“ und „Auf schlimmer und ewig“ idealerweise den Ehealltag aufs Korn nehmen. Das Publikum ist begeistert – bis hin zur hochbetagten Oma. „Für die Paare, die uns buchen, ist es ein großer Vorteil, dass wir nur zu zweit sind und quasi alles abdecken: Bei der begrenzten Gästezahl, die derzeit wegen Corona erlaubt ist, müssen sie nicht unseretwegen die Runde klein halten – und trotzdem ist die Hochzeitsgesellschaft gut unterhalten.“ Seit Juni 2020 ist das Duo damit republikweit im Einsatz.

Dass Stefany Dreyer allerdings bis mindestens Oktober pausieren muss, hat einen weitaus schöneren Grund als Corona: Die 39-Jährige, die im vergangenen Jahr die Liebe ihres Lebens traf, erwartet im April ihr drittes Kind. Dass für eine Bühnenkünstlerin eigene Kinder keineswegs ein K.o.-Kriterium sein müssen, abendliche Auftritte sogar in der Babyzeit möglich sind, hat Stefany Dreyer schon nach der Geburt ihres zweiten Sohnes bewiesen: Sie stillte den Kleinen, bis kurz vorm Auftritt der Gong ertönte – und war auf die Minute genau wieder hinter der Bühne, wenn das Kind erwachte und seine nächste Mahlzeit einforderte. Deshalb will sie auch diesmal, sofern alles gut geht, nicht länger als ein paar Monate pausieren.

Ein anderes „Baby“, wenn man so will, hat sie im Herbst gemeinsam mit ihrem Bühnenpartner erschaffen: eine CD mit Songs aus ihren Kabarett-Programmen. „Den Wunsch nach einer eigenen CD hatten wir schon ewig“, sagt Stefany Dreyer. Corona habe dem Duo letztlich die Möglichkeit eröffnet, sich diesen Traum nach sieben gemeinsamen Jahren zu erfüllen. Weil sich beide sehr gut auf die Aufnahmen vorbereiteten und höchst konzentriert zu Werke gingen, konnten sie Anfang Oktober in einem Berliner Studio in nur zwei Tagen 20 Songs einspielen – Stoff genug für wenigstens zwei CDs, zumal auf der ersten Scheibe nur neun Titel versammelt sind.

An einigen Aufnahmen ist auch Schauspielerin und Sängerin Annette Krossa beteiligt, die schon seit fünf Jahren mit den beiden Kabarettisten zusammenarbeitet. „Das war natürlich ein Marathon. Aber wir waren in Top-Form“, sagt Stefany Dreyer. Denn auch wenn die Pandemie sie vieler Engagements beraubte, ließen die beiden Kabarettisten die Arbeit nicht schleifen: Jeden Montagabend treffen sie sich zum Beispiel – meist virtuell – zum Ideenaustausch und zur gemeinsamen Textarbeit. Und gesungen und gespielt wird natürlich ebenfalls. So ist auch ein neues „Mafia Dinner“ entstanden, eine Art Krimidinner – „nur viel, viel besser“, wie Stefany Dreyer versichert.

Die Weimarerin ist stolz darauf, dass sie und ihr Kollege sich von der Krise nicht haben unterkriegen lassen, auch wenn sie sie zu einer langen Zwangspause nötigte und sie finanziell heftig beutelte. „Wir waren nicht untätig – und wir blicken voller Zuversicht nach vorn.“ Denn der beißende Spott, für den das „Kabarett Zwiebelknolle“ steht, werde in Nach-Corona-Zeiten dringender denn je benötigt: um sich endlich mal wieder locker zu machen.

