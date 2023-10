Fünfmal Tanz und ein Film in Jena

Jena. Jenaer Festival „Theater in Bewegung“ bietet vom 3. bis 11. November neue Tanzkunst. Wir stellen das Programm vor.

Für das Jenaer Gastspiel „Playblack“ (Schwarze spielen) ist extra ein weiblicher Playback-Chor gecastet worden. Dem Thema des Tanzstücks entsprechend, soll eine Gruppe People of Color zu den Songs des Stück ihre Lippen bewegen, wie einst die Kinder der „Mini-Playback-Show“ von Marijke Amado. Die Produktion der Frankfurter Choreographin Joana Tischkau widmet sich dem Phänomen, dass in der Popmusik schwarze Künstler wie Whitney Houston und Michael Jackson seit Jahrzehnten Erfolg haben, zu Megastars avancieren und zuweilen von weißen Fans nachgeahmt werden, aber Alltagsrassismus bis heute besteht. „Es war gar nicht so einfach, genug Chor-Mitglieder in unserer Thüringer Provinz zu finden“, sagt Heike Faude, Leiterin des Jenaer Tanzfestivals „Theater in Bewegung“.

Choreograph und Tänzer Sebastian Weber kommt mit seinem Soloabend „The Long Run“. Foto: Vilma Kananen

„Playblack“ ist das Eröffnungsstück des Festivals des Jenaer Theaterhauses. Vom 3. bis 11. November präsentiert „Theater in Bewegung“ fünf zeitgenössische Tanz-Produktionen sowie den Musical-Film „Dancer in the Dark“ mit der isländischen Popsängerin Björk.

Das diesjährige Programm steht unter dem Motto „Identity“ (Identität), wie Heike Faude sagt. Gerade im Tanz gäben die Künstler über ihren körperlichen Ausdruck viel preis, erläutert die Festivalchefin, „offenbaren, wofür man steht, wonach man sucht, was man begehrt“. Die Stücke hätten aber auch inhaltliche Bezüge. Das Thema Identitätssuche greift etwa Sebastian Weber in „The Long Run“ (Auf lange Sicht) auf. In seinem Soloabend untersucht der Leipziger Stepptänzer und Choreograph die eigene Rolle als weißer Mann in seiner Kunstform, die von Schwarzen maßgeblich geprägt wurde.

Der bekannteste Choreograph der aktuellen Ausgabe ist Jerome Bel. Der Franzose beschäftigt sich mit nachhaltiger Kunst. Dafür müssen nicht alle Akteure vor Ort sein, wie seine englischsprachige Produktion „Xiao Ke“ zeigt. Darin führt er auf der Bühne ein Gespräch mit der chinesischen Tänzerin Xiao Ke, die wiederum über Video-Schalte aus ihrer Wohnung in Shanghai antwortet. Sie schildert ihre Karriere, tanzt aber auch in den heimischen vier Wänden.

Abschluss mit Zirkusshow für die ganze Familie

Aus Italien stammt Choreographin Sofia Nappi. Ihre Tanzgruppe Komoco begibt sich in „Ima“ auf die Suche nach dem Leben im Jetzt. Masken stehen für die Bürden – die Ängste und Wertigkeiten –, die man sich im Laufe des Lebens auflastet. Bis die Truppe in einem Befreiungsschlag den schweren Ballast ablegt...

Zum Abschluss des alle zwei Jahre stattfindenden Festivals bietet Heike Faude noch eine Familienvorstellung auf. Zwei Artisten und ein Multiinstrumentalist gestalten in „Runners“ eine Zirkusshow zwischen Jonglage, Humor und Musik.

Der Spielplan

„Playblack“, Freitag und Samstag, 3. und 4. November, jeweils 20 Uhr, Theaterhaus

„Dancer in the Dark“, Film von Lars von Trier, Kino im Trafo, Sonntag, 5. November, 20 Uhr, Trafo

„The Long Run“, Dienstag, 7. November, 20 Uhr, Theaterhaus

„Xiao Ke“, Mittwoch, 8. November, 20 Uhr, Theaterhaus

„Ima“, Donnerstag und Freitag, 9. und 10. November, jeweils 20 Uhr, Theaterhaus

„Runners“, Samstag, 11. November, 19 Uhr, Theaterhaus

Tickets gibt es bei der Jenaer Touristinformation und unter www.theater-in-bewegung.de