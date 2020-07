Stefan Hofmann (links) und Mike Muth vom „Sachwerfer Handwagen“ in Niedersachswerfen wollen eine neue Veranstaltung am Neustädter Gondelteich etablieren.

Für „Teich in Flammen“ in Neustadt gibt es nur noch wenige Restkarten

Für die Veranstaltung „Teich in Flammen“ am Samstag, 18. Juli, am Neustädter Gondelteich sind keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Das teilt Organisator Stefan Hofmann mit. Stattdessen können Interessierte nur noch wenige Restkarten an der Abendkasse erwerben.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit einem Familienprogramm. Ein Höhepunkt ist die Einweihung des ersten Nukki-Baumes in Harztor. Um 22 Uhr wird der Pyrotechniker Martin Hesse aus Uthleben vom Wasser aus ein Kinderfeuerwerk zünden. Das für die Großen folgt um 23.30 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.