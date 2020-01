Weimar. Adam Noack, Artist in Residence der Galerie Eigenheim, stellt sich mit einem Konzert- und Gesprächsabend der Öffentlichkeit vor.

Gesprächsabend mit Adam Noack

Zu einem Konzert- und Gesprächsabend mit ihrem Künstler in Residence, Adam Noack, lädt die Galerie Eigenheim im ehemaligen Gärtnerhaus im Weimarhallenpark am Samstag, 25. Januar, um 19 Uhr ein. Adam Noack wird im lockeren Gespräch über seine Arbeit und vielseitigen Herangehensweisen berichten. Neben der Malerei ist es die Musik, die den Künstler beschäftigt. Adam Noack ist seit Dezember 2019 Künstler in Residenz bei „Eigenheim“. Dieser Aufenthalt findet nun mit der Veranstaltung einen Höhepunkt.