Getanzte Sehnsüchte im Theater Nordhausen

Vor knapp zwei Jahren war es, da gab Daniela Bethge als neue Leiterin des Jungen Theaters Nordhausen ein Versprechen: „Ich will vermitteln, was ich liebe: den Tanz, das Theater und das Musiktheater.“

Sie hat geliefert, wird weiter liefern: Mit „Effi Briest“ inszenierte sie jüngst ein ergreifendes Erzähltheatersolo. Nun folgt mit „Ich bin die Sehnsucht in dir“ quasi das Gegenstück, das gänzlich ohne Worte auskommt. Am Samstag ist Premiere im Theater unterm Dach.

„Es ist schon drei Jahre her, dass wir mit dem Theaterjugendclub ein Tanztheaterstück aufgeführt haben“, denkt Daniela Bethge an die „Blutschwestern“ zurück, jene Produktion um eine spanische Mutter und ihre sechs aufbegehrenden, pubertierenden Töchter. Damit hatten sich die Nordhäuser 2017 auch an den Thüringer Schultheatertagen beteiligt.

Daniela Bethge ist eben nicht nur studierte Theater- und Literaturwissenschaftlerin, sondern auch ausgebildete Tanzpädagogin. „Beim Tanz kann man sehr stark in Emotionen gehen, sich von ihnen leiten lassen. Und für den Zuschauer bietet der Körper eine große Projektionsfläche für seine Interpretationen des Erzählten“, schwärmt sie.

Im neuen Tanztheaterstück wird das menschliche Phänomen der Sehnsucht verhandelt. Auf sehr persönliche Weise: Sechs junge Tänzerinnen haben ihren Sehnsuchtsmoment selbst gewählt, ihren Tanz selbst choreographiert. Da taucht das Thema Selbstbestimmtheit auf, das Loslassen-Können von der Familie, von äußerem Druck. Ein anderes Mädchen befasst sich mit dem Verlust eines nahen Menschen, der Sehnsucht nach dessen Unterstützung.

So sein wie andere – diesen sehnlichen Wunsch hat eine dritte Tänzerin. Dass sie tatsächlich eine leichte körperliche Beeinträchtigung hat, bemerkte Bethge vor den Proben für dieses Stück nie. Umso gerührter ist sie nun. „Das wird sehr spannend“, sagt sie voller Vorfreude auf die ganz individuellen Geschichten.

Der sehr intime, beseelte Tanztheaterabend lädt Zuschauer ab 14 Jahren ein, sich den eigenen Sehnsüchten zu stellen. „Wir wollen inspirieren, mit sich selbst ins Gespräch zu kommen, die Frage nach dem vermeintlich unstillbaren Verlangen zu stellen“, sagt Bethge.

Verantwortlich für das Bühnenbild und die Videosequenzen ist Ronald Winter. Die Musik hat Daniela Bethge ausgewählt: Viel Klavier und Cello erklingt, und oft sind es moderne Interpretationen klassischer Musik, getragene Stücke. Ja, während der Proben habe sie durchaus Bedenken gehabt, dass die Grundstimmung zu traurig wird, erzählt Daniela Bethge, verweist aber sogleich auf einige vertonte Gedichte von Rainer-Maria Rilke, zu denen getanzt wird.

Die Leistung der Tänzerinnen – 15 bis 18 Jahre alt – verblüffen die Spielleiterin geradezu: „Mit ihnen hatte ich einen Glücksgriff: In ihrer Körperlichkeit und körperlichen Ausdrucksweise sind sie sehr unterschiedlich. Und zugleich harmonisieren sie in der Gruppe, tanzen unglaublich synchron.“

Die Premiere von „Ich bin die Sehnsucht in dir“ am 14. März beginnt um 18 Uhr. Weitere Vorstellungen sind für den 22. März, den 5. April und den 13. Mai im Theater unterm Dach geplant. Karten gibt es im TA-Pressehaus, Bahnhofstraße 33, an der Theaterkasse, im Internet unter www.theater-nordhausen.de und an allen Vorverkaufsstellen.