Gotha: Aussteller enttäuscht über Absage der Messe Artthuer

Alle zwei Jahre Anfang November lockt die Artthuer Kulturschaffende und Kunstbegeisterte auf das Messegelände in Erfurt. Doch die pandemiebedingten Einschränkungen ab 2. November haben die Pläne der Veranstalter zunichte gemacht. Die Absage der Messe schmerzt vor allem die Aussteller. Mehr als bloßes Vergnügen ist die Messe für sie von großem wirtschaftlichen Wert.

Das Coronavirus hat der Kunst das Publikum genommen – zu großen Teilen, zumindest. Denn Möglichkeiten, auszustellen, gab es in diesem Jahr wenige. Die Schließung öffentlicher Einrichtungen zur Senkung der Infektionszahlen bezieht auch im Herbst wieder die Museen und Galerien ein.

Verlagerung in digitalen Raumschafft kaum Abhilfe

Das eigene Schaffen in den digitalen Raum zu verlagern, schafft dabei kaum Abhilfe, weiß Bettina Schünemann. Die Vernissage zu einer Ausstellung in Hamburg, an der sie sich in diesem Jahr beteiligt, fand ausschließlich in den sozialen Medien statt. Ansonsten hat sich das sogenannte Soft Opening im Kunstbetrieb etabliert, also die Ausstellungseröffnung mit wenigen Gästen. Auch die Zutrittsbeschränkungen in Galerien schmälerten die Besucherzahlen. Nun sind sie erst einmal ganz geschlossen.

Im Erfurter Waidspeicher stellte Bettina Schünemann ihr Werk „White Wall“ aus. Assemblagen wie diese hätte sie auch mit zur Artthuer gebracht (Archiv-Foto). Foto: Frank Karmeyer

Umso wichtiger wäre in diesem Jahr die Artthuer gewesen. „Alle zwei Jahre gibt sie uns die Möglichkeit, anders an die Öffentlichkeit zu treten“, sagt Bettina Schünemann. Für die Aussteller ergibt sich so die Chance, miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Ideen zu entwickeln. Zudem ist die Messe Gelegenheit, die eigenen Werke zu verkaufen. „Für uns ist die Artthuer in erster Linie eine Produzentenmesse“, so Schünemann, also eine Fachmesse auch im beruflichen Zusammenhang. Dass die Branche in der Krise nicht mehr unterstützt werde, lasse tief blicken, wie wenig Kunst und Kunstschaffende geschätzt würden. Von den Hilfsgeldern für Soloselbstständige hat Schünemann Gebrauch gemacht. So konnten Fahrtkosten und Material geltend gemacht werden. Was ihr jedoch finanziell im Jahr 2020 entgangen ist, kann die Künstlerin schwer beziffern. „Wir bekommen ja kein regelmäßiges Gehalt.“

Aus Bad Tabarz wäre auch Isabell Kellner zur Erfurter Messe angereist. Sie gestaltet Schmuck in ihrem Atelier in dem Luftkurort. Für sie war die Vorfreude auf die Messe bereits zu Beginn getrübt, denn selbst wenn die Artthuer stattgefunden hätte, hätten die Besucherzahlen wohl stark eingeschränkt werden müssen, glaubt sie. Für die Kreativszene sei die Pandemie ein Teufelskreis. Die schlechte Stimmung schlage sich auch auf die Kauflaune nieder. Die erneuten Schließungen gefährden auch die Existenz von Isabell Kellner, denn sie vertreibt ihren Schmuck über Galerien.

Projekt vom Künstlerverband soll 2021 einziehen

Direkten Einfluss auf Gotha hätte die Artthuer auch durch den Publikumspreis gehabt. Daran beteiligt sich unter anderen die Kultourstadt Gotha, Betreiberin das Kunstforums. Dort durfte die Gewinnerin von 2018, Elena Timtschenko, im Sommer ihre Zeichnungen und Aquarelle ausstellen. Im angedachten Zeitraum 2021 soll nun das Projekt „Wert der Kreativität“ vom Verband Bildender Künstler Thüringen einziehen. Ganz unabhängig von der Pandemie soll das Projekt auf die geschätzte und doch selten honorierte Arbeit von Künstlern aufmerksam machen. Bereits 2012 wurde es ins Leben gerufen.