Gothas Brunnen werden für die Winterruhe vorbereitet. Das Wasser wird abgestellt, und sie werden gesäubert, informiert die Stadtverwaltung. Dabei erhalten der obere runde Brunnen der Wasserkunst, der Minervabrunnen auf dem Myconiusplatz, der Laufbrunnen auf dem Neumarkt und der Schellenbrunnen auf dem Hauptmarkt wieder ihre Wintereinhausung.

Der Gothardusbrunnen auf dem Hauptmarkt und der Laufbrunnen auf dem Buttermarkt waren in diesem Jahr wegen der Bauarbeiten auf dem Hauptmarkt gar nicht von der Hülle befreit worden. Die Einhausungen, die aus Holz gefertigt sind, schützen die Brunnen aus Sandstein, die Brunnenfiguren und Putten, aber auch die Glaskästen des Brunnens auf dem Neumarkt vor winterlicher Witterung und Vandalismus. Begonnen wurde mit dem Einhausen und Abstellen in dieser Woche. Auch die Brunnen in den Ortsteilen und auf den Friedhöfen werden nun abgestellt.

Der Brunnen in der Tabarzer Straße wurde bereits geleert. Dabei stellte sich heraus, dass sich alle Abdeckplatten gelockert haben. Sie wurden erst einmal im Garten-, Park- und Friedhofsamt eingelagert. Die Brunneneinfassung wurde mit Bitumenbahnen vor eindringendem Wasser geschützt. Im kommenden Frühjahr soll der Brunnen repariert werden.