Greizer Theaterherbst: „Viele unbezahlbare Kulturmomente“

Der XXIX. Greizer Theaterherbst war in einer Sache seinem Motto „unbezahlbar“ mehr als treu: Mit seinen 26 Veranstaltungen in der Festivalwoche habe er seinem Publikum „viele unbezahlbare Kulturmomente“ geschenkt, teilten die Veranstalter mit. Bei coronabedingt reduzierter Platzkapazität der verschiedenen Spielstätten, aber vielfach ausverkauften Abenden besuchten rund 1800 Gäste die Premieren, Gastspiele und Performances. „Aus meiner Sicht war der Theaterherbst in jeder Hinsicht ein voller Erfolg“, resümiert der Künstlerische Leiter Martin Heesch.

Das Motto „unbezahlbar“ sei vor allen in der gegenwärtigen Corona-Pandemie in seiner Thematik voll aufgegangen. „Zum einen bewies das Festival, wie essenziell Kultur ist, zum anderen konnte intensiv auf der Bühne mit künstlerischen Mitteln und später im Publikum die Frage diskutiert werden, was wirklich wertvoll ist“, so Heesch.

Natürlich sei alles in der momentanen Situation ein planerischer und organisatorischer Kraftakt gewesen, aber es habe „sich ausgezahlt“, freut sich Heesch, das Motto aufgreifend. Sein Dank gelte daher speziell allen Helfern und Organisatoren, aber ebenso allen Mitwirkenden in den Werkstätten und den Künstlern der Gastspielgruppen. „Wir alle dürfen ein bisschen stolz auf uns sein“, so der Künstlerische Leiter.