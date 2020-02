Großbodungen wird zu Christianshausen

Er ist der älteste Karnevalverein im Eichsfeld und einer der ältesten in Thüringen, der Großbodunger Carneval Club (GCC). Schon seit 140 Jahren feiert man hier die fünfte Jahreszeit. Erstmals gab es dort 1880 das närrische Treiben. Seither wird dann aus Großbodungen Christianshausen und aus den Großbodungern werden die Christiäner. Das, so erzählt Walter Stock, der seit 1977 im Elferrat ist, sei auf den Begründer des hiesigen Karnevals, Christian August Nicolai, der das bunte Fest von der Wanderschaft aus dem Rheinland mitbrachte und auf die Vorliebe der Großbodunger, ihren Kindern die Vornamen Christian, Christin oder Christiane zu geben, zurück zu führen.

„Schon 1880 erregten die Christiäner mit ihrem ersten Umzug, der 15 Motivwagen der ortsansässigen Handwerker umfasste, Aufsehen. Der Legende nach ritt der erste Karnevalsprinz auf einer Kuh voran. Fortan war der Karneval in Christianshausen lebendig und wurde zu einer Sensation, die weit über die Region bekannt war“, erzählt Stock. Zum großen Umzug 1937 habe die Reichsbahn sogar Sonderzüge eingerichtet, die Tausende Besucher aus Nordhausen und Herzberg nach Großbodungen brachten. Der war so legendär, weil es in der Region sonst keinen Karneval gab.

Kurz nach dem Krieg wurde Fasching dann zunächst nur im Kleinen gefeiert. „Ab den 50er-Jahren bekam die karnevalistische Tradition aber wieder Aufwind und wurde von Büttenabenden und Umzügen begleitet. Ein Höhepunkt dieser Zeit war das 75-jährige Jubiläum 1955 mit einem Karnevalsprinzen aus Westdeutschland“, weiß Stock. Der gebürtige Großbodunger Franz Mehler, Professor in Heidelberg, habe damals seine Ländereien verkauft und mit dem Geld den Umzug finanziert. Dafür waren ihm seine Landsleute sehr dankbar. Doch die Vorbereitung der Proklamation hatte es in sich und erforderte nicht nur Stillschweigen, sondern auch einen großen Zusammenhalt im Verein, damit die Obrigkeit nichts merkte.

1980 regierte das Prinzenpaar Günther und Inge die Christiäner. Foto: Großbodunger Carneval-Club

Legendär ist laut dem Elferratsmitglied auch der Festumzug zum 100-jährigen Jubiläum 1980, bei dem eine Reiterstaffel mit 25 Reitern mit Fanfaren dem Prinzenpaar seine Aufwartung machte.

Narrengericht weist jedem eine Verfehlung nach

Berühmt und berüchtigt sind die Christiäner auch für ihre Hexengruppe und das Narrengericht. Erstere wurde in den 90er-Jahren gegründet. „Jedes Jahr zum fetten Donnerstag macht die magische Weiberhorde Christianshausen unsicher. So um die 15 bis 18 Damen sind es, die durch die Straßen streifen, laut sind und zünftige wie zotige Lieder singen“, so der Großbodunger. Danach geht es zum Büttenabend der Weiberfastnacht. Und hier haben Männer nichts zu suchen, außer sie gehören vielleicht zu einem Ballett oder sind Bedienung. „Und berüchtigt ist das seit den 60er-Jahren regelmäßig einberufene Narrengericht, das am Morgen vor dem Festumzug Großbodungen in einen närrischen Polizeistaat verwandelt“, sagt Stock. Bestechliche Richter ahnden scheinbare oder tatsächliche Vergehen gegen das Narrengesetz. „Damit es an Tätern und Delinquenten am Gerichtshof nicht mangelt, greifen die Truppen so manchen vermeintlich unschuldigen Bürger auf und schleppen ihn vor Gericht. Bisher wurde noch immer eine Verfehlung gefunden.“

Höhepunkt der närrischen Zeit ist in diesem Jahr wieder der Umzug, und den veranstaltet der 100 Mitglieder zählende GCC am Sonntag, 16. Februar, anlässlich 140 Jahren Karneval in Christianshausen. Er steht unter dem Motto „140 Jahre Narrenzeit – bereit für die Unsterblichkeit” und startet um 13 Uhr im Gewerbegebiet. Laut Stock gibt es 32 Bilder, also Fußgruppen, Spielmannszüge und Wagen. Mit dabei sind auch befreundete Vereine, darunter aus Weißenborn, Haynrode, Breitenworbis und Bleicherode. Und fehlen darf auch nicht das am Vortag proklamierte Prinzenpaar. Wer die Hoheiten sind, ist bis dahin das bestgehütete Geheimnis. „Nur drei Personen, zwei Elferratsmitglieder und die Schneiderin, wissen, wer die Regenten für die nächsten fünf Jahre sind“, sagt Walter Stock mit Blick auf den „großen Karneval“, den es nur alle fünf Jahre gibt.