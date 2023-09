Harald Lesch in Großlöbichau

Großlöbichau. Vortrag am 1. Oktober über die Entstehung unserer Erde.

Nach einer Verschiebung seines Vortrages kommt der Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator Harald Lesch zu seinem Vortrag und Gespräch nun am Sonntag, 1. Oktober, um 16 Uhr, in die Sankt Bartholomäus-Kirche nach Großlöbichau. In „Wundern ist erlaubt! Die Geschichte des schönsten Planeten in der Milchstraße“ erzählt Harald Lesch verständlich und mit großer Leidenschaft von den Urzeiten, als noch keine Sonne aufging, kein Planet da war, nicht Mond noch Erde. Und wenn er von Meteoriten spricht, dann nennt er sie die Augenzeugen der dramatischen Ereignisse vor 4,567 Milliarden Jahren, der Entstehung unserer Erde. Moderiert wird der Nachmittag von Peter Fauser. Die Veranstaltung in der Kirche wird im Freien auf einer Videoleinwand übertragen.

Noch bis zum 31. Oktober ist in der Kirche jeweils am Wochenende die Ausstellung „Wunderbar“ zu sehen.