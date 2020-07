Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hobbytrödler in Gotha gesucht

Der Sommertrödelmarkt in Gotha geht in eine neue Runde. Für die Veranstaltung auf dem Neumarkt am Samstag, 15. August, sucht die Kultourstadt Gotha noch Hobbytrödler. Wieder werden vor der Kulisse der Margarethenkirche von 10 bis 15 Uhr Raritäten zum Verkauf angeboten. Die Standplatz-Gebühren liegen bei 15 Euro für drei mal drei Meter und 30 Euro für sechs mal drei Meter. Neben Privatpersonen seien auch Vereine als Teilnehmer willkommen, heißt es.

Interessierte können ein Formular ausfüllen in der Touristinformation sowie im Kunstforum. Online gibt es die Anmeldung unter gotha-adelt.de/flohmarkt-gotha.

Das Anmeldeformular geht per Mail an m.messer@kultourstadt.de oder per Post an Kultourstadt Gotha GmbH, Brühl 4, 99867 Gotha.