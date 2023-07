Hollywood und DDR-Hymne - Hanns Eisler wurde vor 125 Jahren geboren

Leipzig. Komponist Hanns Eisler ist vor 125 Leipzig geboren. Er floh vor dem NS-Regime in die USA - ging in die DDR zurück und behielt doch seinen österreichischen Pass.

Er hat die DDR-Nationalhymne komponiert, Arbeiterlieder vertont, Bühnenmusik für Bertolt Brecht geschrieben. Doch das Werk von Hanns Eisler (1898-1962) umfasst noch weit mehr – und ist vielschichtig und überraschend. Der Schüler von Arnold Schönberg (1874-1951) schrieb Klavier- und Orchesterwerke, zudem Kammermusik und zahlreiche Filmmusiken. Vor 125 Jahren, am 6. Juli 1898, wurde er in Leipzig geboren.

Die politischen Entwicklungen haben nicht nur das persönliche Leben des überzeugten Marxisten mit jüdischen Wurzeln beeinflusst, sondern auch sein Werk. Der Sohn eines österreichischen Philosophen wuchs in Wien auf, emigrierte in der NS-Zeit in die USA und ging nach dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Europa, schließlich in die DDR.

Zusammenarbeit mit Berthold Brecht

„Auf jeden Fall wollte er immer inhaltlich etwas erreichen“, sagt Knut Breyer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hanns Eisler Gesamtausgabe. Er sieht Eisler als politischen Komponisten. Bei ihm spiegele sich die wechselvolle Geschichte der Generation des 20. Jahrhunderts im musikalischen Werk besonders wider.

Als äußerst fruchtbar erwies sich die Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht (1898-1956). Mit dem Dramatiker war er von Ende der 1920er Jahre bis zu dessen Tod persönlich und künstlerisch eng verbunden. Eisler vertonte Brechts Lehrstück „Die Maßnahme“ und viele Chansons.

Zwei Lieder für den Oscar nominiert

Insgesamt hat er mehr als 500 Lieder geschaffen – vom Arbeiterlied bis zum zwölftönig komponierten Kunstlied. Von seinen mehr als 40 Filmmusiken waren zwei für den Oscar nominiert. Eisler gilt als Mitbegründer der filmmusikalischen Tradition von Hollywood. Außer seinen Kompositionen hinterließ er auch musiktheoretische und politische Schriften sowie ein Libretto.

Schon als junger Mann ging Eisler seinen eigenen Weg – „zwischen rebellischer Tücke und jäher Zartheit“, wie der Philosoph Theodor W. Adorno es einmal ausdrückte. Seine Werke waren oft mit Visionen verbunden. Er selbst beschrieb es einmal so: „Ich versuche, mit den Mitteln der Musik etwas politische Intelligenz in den Menschen hineinzubringen. Ich weiß, dass das viele Leute nicht mögen, aber dann müssen sie sich eben ändern.“

Scharfzüngig, geistreich und lustig

Der körperlich eher kleine Mann mit der runden Brille soll sehr scharfzüngig, geistreich und lustig gewesen sein. „Eisler war sehr aufgeschlossen und gebildet“, sagt Breyer. Mit seinem Humor habe er eine komplette Gesellschaft unterhalten können. Seine Flexibilität und sein Pragmatismus hätten ihm geholfen, im Exil klarzukommen.

Die Zeit nach seiner Emigration 1933, die ihn zunächst durch Europa und danach nach Amerika führte, sei für ihn eine sehr produktive gewesen. Unter anderem entstand in den USA das sogenannte „Hollywood-Liederbuch“. Darin verarbeitet er auch persönliche Erlebnisse. Der Bariton Matthias Goerne sagte dazu einmal: „Das Liederbuch ist eine klare Reflexion darüber, was es bedeutet, im Exil leben zu müssen.“

In den USA arbeitete Eisler auch an seinem Schlüsselwerk, an der „Deutschen Sinfonie“, die schließlich 1959 in der Berliner Staatsoper uraufgeführt wurde. Das Werk zwischen Oratorium und Sinfonie reflektiert das Nazi-Regime, ist voller Humanität und Kritik an Diktaturen jeglicher Art.

Wegen „kommunistischer Umtriebe“ aus den USA ausgewiesen

1948 wurde Eisler wegen „kommunistischer Umtriebe“ aus den USA ausgewiesen – trotz der Fürsprache zahlreicher Prominenter. Nach einer Zeit der Suche ließ er sich 1949 schließlich in Ost-Berlin nieder. 1950 wurde er dort Professor für Komposition an der Musikhochschule, die 1964 nach ihm benannt wurde. In der DDR entfaltete Eisler eine breite Wirkung, kam aber auch immer wieder mit der SED-Regierung in Konflikt. Er starb am 6. September 1962 in Ost-Berlin. Seinen österreichischen Pass behielt er zeitlebens.

Eisler war dreimal verheiratet, zuletzt mit der Pianistin Stephanie Peschl (1919-2003). Aus seiner ersten Ehe mit der Sängerin Charlotte Demant (1884-1970) ging Sohn Georg hervor. Seine zweite Ehefrau war die Schriftstellerin Louise Gosztonyi (1906-1998).

In Eislers Geburtsstadt Leipzig ist vom 7. Juli an eine Ausstellung zur Herkunft und zur Familiengeschichte des Komponisten zu sehen. Kuratorin Bettina Weil will auch die Breite seines Schaffens präsentieren.

Die Ausstellung „Anmut sparet nicht noch Mühe. Der Komponist Hanns Eisler“ ist im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig vom 7. Juli bis 15. Oktober zu sehen. Das Museum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt sechs Euro, ermäßigt drei Euro, bis 18 Jahre frei.