Ichtershausens Bibliothek öffnet wieder

Nach mehrwöchiger Schließung nimmt die Bibliothek in Ichtershausen in der kommenden Woche wieder den Betrieb auf. Geöffnet ist sie vorerst einmal pro Woche: dienstags von 9 bis 12 sowie von 14 bis 18 Uhr. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten Abstands- und Hygieneregeln. In der Bibliothek ist eine Maske zu tragen, auch darf nur eine limitierte Anzahl an Menschen eintreten.