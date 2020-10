In 100 Unterrichtsstunden Weimarer Geschichte gebüffelt

Weimar. Zertifikate gab es am Donnerstag in der Weimarhalle für elf neu ausgebildete Stadtführerinnen und Stadtführer.

Erstmals hatte mit Olaf Sundhaus (56) auch ein Rollstuhlfahrer den Mut, sich zum Stadtführer ausbilden zu lassen. Gemeinsam mit seiner Frau Evelyn besuchte er den Kurs und erhielt nach erfolgreich bestandener Prüfung gemeinsam mit neun weiteren neuen Stadtführern am Donnerstag in der Weimarhalle aus den Händen von Ulrike Köppel, Geschäftsführerin der weimar GmbH, und Ulrich Dillmann, Leiter der VHS Weimar, sein Zertifikat. Olaf Sundhaus leidet Morbus Pompe, einer seltenen Stoffwechselerkrankung, die zu fortschreitender Muskelschwäche führt. „Ich habe eine neue Perspektive gesucht“, erklärt der gelernte Tischler, zuletzt Gruppenleiter in einer Behindertenwerkstatt. Eine Perspektive, bei der sich sein Interesse für Architektur, Geschichte und Tourismus verbinden lässt. Olaf Sundhaus bringt besondere Sensibilität für Weimarbesucher mit, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, er weiß, welche Sehenswürdigkeiten und Museen, welche Gaststätten und welche Toiletten barrierefrei sind.