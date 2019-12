In Heiligenstadt begleiten große Stimmen das Fest der Liebe

In der Vorweihnachtszeit hält das Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt noch einige besondere Veranstaltungen für die Eichsfelder und ihre Gäste bereit, um auf das wohl schönste Fest einzustimmen. Zum Beispiel seien „The 12 Tenors“ zu jeder Jahreszeit ein Highlight, nicht nur in den Tagen rund um das Fest der Liebe, meint Cathleen Köchy, Werkleiterin des Eichsfelder Kulturhauses. „Aber gerade im Advent verzaubern diese Top-Sänger mit Leidenschaft, Esprit, ganz viel Gefühl und einem musikalischen Feuerwerk.“ Das Konzert findet schon am Mittwoch, 18. Dezember, statt. Beginn ist 19.30 Uhr. „Hierfür sind nur noch einige Restkarten erhältlich. Wer schnell ist, wird aber mit einem tollen Veranstaltungserlebnis belohnt“, verspricht Cathleen Köchy.

Weihnachtszeit sei aber auch vor allem Familienzeit. Einen gemeinsamen Theaterbesuch für die ganze Familie bietet das Kulturhaus bereits am Donnerstag, 19. Dezember, um 16 Uhr. Es gehe hier um fantastische Abenteuer, vergiftetes Obst und einen mysteriösen Trank: Das Musical „Schneewittchen“ entführt Groß und Klein auf eine spannende Reise ins Märchenland. Mit dabei sind schöne Melodien und tolle Kostüme. „Auch für diese Veranstaltungen sind nur noch wenige Restkarten zu erwerben“, mahnt die Werkleiterin.

Kurz vor dem Weihnachtsfest, am 4. Adventssonntag, 22. Dezember, um 15 Uhr, gibt es noch einmal ganz viel Weihnachtsstimmung mit der „Russischen Weihnachtsrevue“ aus Wladimir. Festliche russische Gesänge, mitreißende Tänze und Brauchtum in Originalkostümen lassen buchstäblich die Schneeflocken fallen. „Das Tanz- und Gesangsensemble Rus aus Wladimir verkörpert mehr als 35 Jahre die russische Volkskunst und ist im Heimatland preisgekrönt“, weiß Cathleen Köchy. Eintrittskarten zu 32 Euro und 28 Euro – Kinder zahlen 12 Euro – seien noch in allen Kategorien erhältlich.

Damit geht das Kulturhaus aber noch nicht in die Weihnachtsferien. Am 27. Dezember wartet festliche Harfenmusik auf ein geneigtes Publikum. Die Harfenistin Isabel Moreton aus Hannover trägt Arrangements berühmter Harfenisten wie A. Hasselmans, M. Tournier, C. Salzedo im Foyer des Eichsfelder Kulturhauses vor. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es zu 14 Euro (Schüler und Studenten zahlen 11 Euro) im Vorverkauf an der Theaterkasse sowie in der Buch- und Musikalienhandlung Multhauf, Wilhelmstr. 18 und Schöllbach 10 in Heiligenstadt.

Kurz vor dem Jahreswechsel, Samstag, 28. Dezember, 15 Uhr, bietet das Kulturhaus noch einmal einen Nachmittag für die ganze Familie an: An einem kalten Wintertag, an dem der Schnee besonders dicht fällt, bekommt Kai Besuch von der Schneekönigin. Ihre seelenlose Kälte bemächtigt sich seines Herzens, und sie verschleppt ihn in ihr eiskaltes Reich. Doch die Schneekönigin hat nicht mit der mutigen Gerda gerechnet, die nichts unversucht lässt, um ihren liebsten Kai zu finden. Auch hierfür gibt es Karten an der Theaterkasse. Sie ist dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr sowie freitags 9 bis 16 unter 03606/608060 erreichbar.