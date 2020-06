Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Wartburgregion trifft Protest auf Gelassenheit

„Ich habe keine Scheu, Geld vom Bund entgegen zu nehmen, um es für den Erhalt unserer Kulturgüter einzusetzen. Und ich setze mich derzeit vehement bei der Bundesregierung dafür ein, einen gangbaren Weg zu finden. Aber so, wie es jetzt von der Staatskanzlei geplant wird, bedeutet es den Ausverkauf der Thüringer Kultur“. Reinhard Krebs (CDU) ist nicht nur Landrat des Wartburgkreises, sondern vertritt als Chef des Kommunalen Arbeitskreises die betroffenen Städte und Gemeinden in der Stiftung „Thüringer Schlösser und Gärten“.

Und da schaut Reinhard Krebs skeptisch auf die Pläne der Landesregierung zur Gründung einer Mitteldeutschen Kulturstiftung gemeinsam mit dem Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt.

Geplant ist, diese neue Stiftung zu gründen, um die Voraussetzungen für ein aus Bundesmitteln gespeistes Sonderinvestitionsprogramm mit einem Volumen von über 400 Millionen Euro umsetzen zu können. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte dem schon zugestimmt. Die Hälfte der Finanzierung soll dabei aus Bundesmitteln fließen. Die andere Hälfte sollen sich die beiden Bundesländer teilen. Wie das allerdings genau aussehen soll, wird derzeit noch in Entwürfen zu einem Vertrag der beiden Bundesländer verhandelt.

Nach Auskunft von Krebs sieht der jüngste Entwurf dieses Vertrages vor, dass die komplette „Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten“ in der neuen Stiftung aufgehen soll. Damit wären auch vier Standorte in der Wartburgregion betroffen: Schloß Wilhelmsthal, Schloß und Park Altenstein, die Burgruine Bad Liebenstein und die Brandenburg bei Lauchröden. Der Sitz der neuen Stiftung soll in Halle sein.

Landrat Reinhard Krebs (CDU). Foto: Sandra Blume

Für Reinhard Krebs sind da noch viele Fragen offen beziehungsweise falsch beantwortet. „Der Sitz der Stiftung, die die Thüringer Schlösser und weitere Kulturgüter unter sich hat, kann nicht in Halle sein. Zumal es dort auch ein ganz anderes Stiftungsrecht gibt als in Thüringen“, meint er.

Von der kommunalen Mitsprache, wie sie bisher in Thüringen erfolgreich praktiziert werde, sei keine Rede mehr. „Schon das wäre ein Unding, angesichts der Tatsache, dass viele Kommunen ganz enge Bindungen an ihre Kulturgüter haben und auch weiterhin eingebunden sein wollen – ich sage, eingebunden sein müssen.“

Wie viel Geld tatsächlich vom Bund fließe, sei ihm unklar, denn der Bund tauche in den Entwürfen als Vertragspartner nicht auf. Ebenso ungeklärt sei, was mit den in einigen Schlössern und Burgen angesiedelten Museen passieren werde. Landrat Krebs findet dafür deutliche Worte: „Ein solch merkwürdiges Konstrukt wie das, was da jetzt im Raum steht, ist mir noch nie untergekommen.“

Landtagsabgeordnete Anja Müller (Linke) Foto: Matthias Eckert

Linke-Landtagsabgeordnete Anja Müller hingegen rät zur Gelassenheit. „Wir reden noch von Entwürfen, die derzeit mit allen Beteiligten – also auch den Kommunen – abgestimmt werden. Das zeigt doch nur, dass alle mitgenommen werden sollen“, hält sie dagegen. Nach ihrer Kenntnis soll zwar der Sitz der Stiftung in Halle sein, aber daneben werde es noch einen Verwaltungssitz geben, der in Thüringen angesiedelt werden soll.

Ziel sei es dabei, dass am Ende mehr Geld für den Erhalt und die Sanierung der Thüringer Kulturgüter eingesetzt werden könne. „Und das ist doch zu begrüßen“, findet Anja Müller. Sie rät dazu, sowohl mit Kritik als auch mit Lob zu warten, „bis der Entwurf tatsächlich dem Kabinett und dann auch dem Landtag vorliegt“.