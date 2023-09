Italienische Streichermusik in Saalfeld und Rudolstadt

Rudolstadt/Saalfeld. 2. Schlosskonzert der Thüringer Symphoniker mit italienischer Barockmusik

Italienische Barockmusik in der barocken Schlosskapelle und im Thüringischen Barockschloss: Virtuose Violinmusik erklingt im 2. Schlosskonzert der Thüringer Symphoniker. Sie spielen am 6. Oktober um 19.30 Uhr in der Schlosskapelle Saalfeld und am 7. Oktober ebenfalls um 19.30 Uhr im Rokokosaal der Heidecksburg.

Gemeinsam mit der Geigerin Alina Komissarova und dem italienischen Dirigenten Maurizio Colasanti erforscht das Orchester die Klänge vergangener Zeiten und präsentiert das kleinste der Streichinstrumente in seiner virtuosen Klangfülle. Die Zuhörer erwarten bekannte und auch weniger bekannte Werke aus der endlosen Flut italienischer Streichermusik. Dabei darf ein Name nicht fehlen: Antonio Vivaldi.

Mit den Schlosskonzerten im Rokokosaal der Heidecksburg lassen die Thüringer Symphoniker die lange Geschichte der Hofkapelle Rudolstadt wieder aufleben. Die Schlosskapelle in Saalfeld wiederum steht für ein besonderes Konzerterlebnis im Zusammenspiel zwischen Musik und Architektur.

Karten gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters, unter 03672/4501000 oder www.theater-rudolstadt.de.