Jenaer Autor Martin Knuth erhält Gerlach-Stipendium in Gotha

Jena/Gotha. Neue Perspektiven auf die neue deutsche Dorfliteratur: So kündigt die Kulturstiftung Thüringen Knuths Projekt eines Kurzromans an. Der Autor erhält das Literaturstipendium „Harald Gerlach“.

Der in Jena lebende Autor Martin Knuth erhält in diesem Jahr das mit 12.000 Euro dotierte Thüringer Literaturstipendium „Harald Gerlach“. Das hat die Kulturstiftung des Freistaates in Gotha mitgeteilt. Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) übergibt es am kommenden Mittwoch bei einer öffentlichen Feierstunde in Gothas Augustinerkirche.

Die fünfköpfige Jury wählte Knuth mit dem Projekt eines Kurzromans aus, der den Titel „Individuum GW 267 f“ trägt. Der Autor verstehe es, „die Essenz von lebenden Charakteren so zu erfassen und sie zugleich so zu verfremden, dass man von ihnen in den Bann geschlagen wird, ohne sich ihrer Eigenart wirklich gewiss zu sein,“ erklärte Daniela Danz für die Jury.

Dorfliteratur jenseits von Sehnsucht und Idylle

In dem Roman geht es demnach für alle Figuren um die Frage „Gehen oder bleiben?“ Im ländlichen Thüringen folgt er der 16-jährigen Lena, die Wälder und Dörfer durchstreift, um ihren Bruder vor Nachforschungen der Polizei zu warnen, parallel zur Wanderung der sogenannte „Ohrdrufer Wölfin“, eben jenem Individuum GW 267 f. „Zwischen beiden Geschichten besteht eine räumliche, zeitliche und thematische Verbindung“, heißt es. Indem sich die Charaktere am geografischen und sozialen Rand bewegten, eröffne Knuth neue Perspektiven auf die neue deutsche Dorfliteratur, die er uns jenseits von Sehnsucht und Idylle zeige.

Martin Knuth, 1984 in Görlitz geboren, studierte in Jena und Krakau Philosophie. Danach arbeitete er als freier Texter und Lektor. Er veröffentlichte in diversen Anthologien, bevor 2020 seine Erzählungen „Zwischenhalt Erde“ erschienen, in der mit einem Stipendium verbundenen Reihe „Raniser Debüt“, die von „Lese-Zeichen“ verantwortet.

Das nach Harald Gerlach (1940 bis 2001) benannte Literaturstipendium hatte der Schriftsteller Ingo Schulze 2008 initiiert. Es wird jährlich durch die Kulturstiftung des Freistaats Thüringen vergeben.

Die feierliche Verleihung findet am Mittwoch, den 27. April, um 17 Uhr in der Augustinerkirche in Gotha statt.

