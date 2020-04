Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaerin am Flughafen der Hinterwäldler

Die in Jena geborene Schauspielerin Petra Kleinert (52) wirkt in der Comedy-Serie „Check. Check“ von und mit Klaas Heufer-Umlauf mit. Die Gemeinschaftsproduktion von ProSieben und dem Streaming-Anbieter Joyn erzählt von einem erfolglosen Start-Up-Unternehmer, der in seine kleine Heimatstadt zurückkehrt, um den dementen Vater zu pflegen. Für den Lebensunterhalt heuert er am örtlichen Flughafen an und stößt dort auf ein höchst provinzielles Team. Wir sprachen mit Petra Kleinert, die bereits in Erfolgsserien wie „Doppelter Einsatz“, „Mord mit Aussicht“ und „Soko Leipzig“ enorme Wandlungsfähigkeit bewies.

Frau Kleinert, Sie spielen in „Check. Check“ die etwas einfältige gute Seele des Flughafen-Teams. Wie lustig waren die Dreharbeiten mit Klaas Heufer-Umlauf?

Sehr. Alle Schauspieler sind auch im Privaten sehr komisch. Insofern war es ein sehr gutes Miteinander. Ich glaube, wenn man komplett humorfrei ist, ist es schwierig Komödien zu drehen.

Ein Thema, das die Serie auf die Schippe nimmt, ist das Hinterwäldlertum. Das war auch schon bei „Mord mit Aussicht“ ein zentrales Thema. Wie stehen Sie zur Provinz?

Ich komme ja aus der Provinz und hatte im Gegensatz zu einigen meiner Kommilitonen nie ein Problem damit. Auch mein Mann kommt aus einem kleinen Nest in Österreich. Ich finde das herrlich. Außerdem entwickeln sich in der Großstadt genauso skurrile Stilblüten wie in der Provinz.

Inzwischen leben Sie allerdings in Berlin und Wien.

Nach Berlin hat es mich verschlagen, und nach Wien wollte ich immer ziehen. Das hat das Schicksal glücklicherweise für mich geregelt.

Wie teilen Sie Ihr Leben zwischen den Hauptstädten auf?

Wir pendeln nicht zu häufig. Und wenn, haben wir alles im Auto dabei, selbst unsere Katze. Gerade sind wir in Berlin, da hier die Vorbereitungen für einen sehr schönen Film liefen, den ich eigentlich seit Mitte März auf Mallorca drehen sollte.

Haben Sie Ihren Mann, den Schauspieler Reinhold Kammerer, auch bei Dreharbeiten kennen gelernt?

Ja, in Österreich vor dreieinhalb Jahren. Zwei Monate danach haben wir geheiratet. Es war gleich so eine unglaubliche Vertrautheit und Normalität im besten Sinne da, dass ich zunächst geglaubt habe: Das kann nur Freundschaft sein. Trotzdem waren da Schmetterlinge. Es ging uns beiden so.

Sie sind in Jena aufgewachsen und haben in Leipzig Schauspiel studiert. Zuvor haben Sie aber noch eine Ausbildung zur Keramikerin gemacht. Bei Kahla-Porzellan?

Genau. Ich habe Berufsausbildung mit Abitur gemacht, und Kahla war mein Delegierungsbetrieb. Ich hatte zwar eigentlich immer den Wunsch, Schauspielerin zu werden, habe mich aber erst einmal nicht getraut… Die Verbundenheit zu Kahla-Porzellan ist bis heute geblieben. Ich halte es mit für das Schönste, was so hergestellt wird. Es hat diese gewisse Schlichtheit. In Berlin besteht unser Geschirr fast ausschließlich aus diesem Porzellan, und auch in Wien habe ich zwei Services.

Kahla-Porzellan ist noch vor Corona in finanzielle Schwierigkeiten geraten und musste Insolvenz anmelden.

Es würde mir sehr leidtun, wenn dieser Betrieb seine Produktion einstellen müsste.

Haben Sie eigentlich schöne Kindheitserinnerungen an Jena?

Ich bin in Lobeda-West aufgewachsen und habe es sehr genossen. Denn dieses Neubaugebiet steht ja quasi mitten in der Natur. Ich bin viel mit einem Schulfreund rumgestromert, etwa an der Saale. Ich bin sehr froh, dass sich Jena zu einer der lebenswertesten Städte im Osten entwickelt hat. Im Theaterhaus, das inzwischen ja überregional bekannt ist, bin ich seinerzeit noch als kleine Ballettmaus aufgetreten.

Haben Sie noch Kontakte nach Jena?

Nein. Meine Mutter lebt inzwischen in Potsdam, und die Verwandtschaft mütterlicherseits wohnt größtenteils in Gera. Die wollen wir aber schon seit langem endlich mal wieder besuchen.

Es wird auch eine zweite Staffel „Check. Check“ geben. Wie weit sind die Dreharbeiten denn gediehen?

Im Januar und Februar haben wir die ersten vier Folgen gedreht. Angedacht ist, dass es im Juni weitergehen sollen. Aber ob das klappt, ist noch nicht klar.

Sie haben es schon angedeutet, auch Ihre Filmprojekte liegen derzeit auf Eis. Wie kommen Sie mit der Situation klar?

Wir kommen Gott sei Dank zurecht. Aber viele andere Künstler, die kaum etwas zur Seite legen konnten, haben große Nöte. Die staatlichen Hilfen, die zugesichert wurden, fließen bei Weitem nicht so, wie erwartet. Wenn der Shutdown noch lange anhält und unserer Branche nicht geholfen wird, dann wird es sie nicht mehr geben. Dabei ist Unterhaltung gerade jetzt mehr denn je gefragt. Wir sind systemrelevant!

„Check. Check“ läuft derzeit mittwochs, 21.15 Uhr in Doppelfolgen auf ProSieben. Die Folgen sind auch in der Mediathek des Senders verfügbar.