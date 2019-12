Jubiläumswein zur 20. Klassiknacht in Heiligenstadt

Die Mitglieder des Freundeskreises der Konzerte im Barockgarten können es selbst kaum glauben: Im kommenden Jahr wird es bereits die 20. Klassiknacht in der einzigartigen Kulisse zwischen Eichsfeldmuseum, Marienkirche und Altem Rathaus geben. „Am 22. August“, bestätigt Rüdiger Eckart vom Freundeskreis. Das Programm steht auch schon fest. Es wird in die Welt der Filmmusik gehen. „Musik von Andrew Lloyd Webber, John Williams, Alan Silvestri, Detlef Kobjela und Jurij Pilk“, zählt Eckart auf. Präsentiert werden die berühmtesten Melodien der Filmgeschichte vom Sorbischen Nationalensemble. Selbstverständlich werde es auch das abschließende Flüsterfeuerwerk und eine Lasershow geben.

Zum 20. Geburtstag hat sich der Freundeskreis noch etwas Besonderes einfallen lassen. Er hat eine limitierte Anzahl eines besonderen Jubiläumsweines geordert, der natürlich auch das Klassiknacht-Etikett in den typischen blauen Farben trägt, in denen auch die Eintrittskarten gehalten sind. „Es ist ein weißer Burgunder trocken, 2018 gekeltert“, verrät Eckart. Gerade vor Weihnachten gibt es damit noch eine spontane Geschenk-Idee: Gleich liebevoll verpackt sind eine Flasche dieses Weines gepaart mit zwei Eintrittskarten in der Tourist-Information am Marktplatz und in der Eichsfelder Bücherstube in der oberen Wilhelmstraße zu haben.

Der Freundeskreis freut sich, dass es gelungen sei, wieder ein herausragendes Ensemble und mit dem Thema Filmmusik einen neuen Aspekt der Klassiknacht gefunden zu haben. Denn Klassik sei nicht nur Mozart, Beethoven, Tschaikowsky oder Bach, sondern umfasse ein bisschen auch die Klassiker der Moderne. Und viele Melodien der Filmgeschichte seien inzwischen echte Klassiker.

Karten für die Klassiknacht gibt es außer in der Tourist-Information und in der Eichsfelder Bücherstube auch in der Stadtbibliothek in Heiligenstadt, in der Buchwelt Leinefelde und online auf der Website www.barockgartenkonzert.de.