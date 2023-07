Jüdische Musik in der Eisenacher Wandelhalle

Eisenach. Das Ensemble „Simkhat hanefesh“ stellt in der Eisenacher Wandelhalle jüdische Musik vor. Damit wird ein Musikfestival fortgesetzt.

Die Veranstaltungsreihe „Sinfonisches Wochenende“ wird am Donnerstag, 13. Juli, 19 Uhr, in der Eisenacher Wandelhalle fortgesetzt. Zu Gast ist das Ensemble „Simkhat hanefesh“ (Freude der Seele) aus Halle/Saale. Es stellt jiddische Lieder und jüdische Musik aus Renaissance und Barock vor. Das Gastspiel ist gleichzeitig Auftakt für den „Yiddisch Summer“. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt acht Euro.

Weiter geht es am Sonnabend, 15. Juli, 16 Uhr in der Wandelhalle. Dann lädt der Gospelchor Eisenach bei freiem Eintritt ein. 19 Uhr spielt die Pianistin Carmen Piazzini im Stadtschloss. Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach beendet das Musikfestival am Sonntag, 16. Juli, 19 Uhr in der Wandelhalle.