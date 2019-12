Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugend-Projekt in Heiligenstadt: „Interview mit einer Stadt“

Großformatig hängen Fotos von Lieblingsorten an den Wänden in der Stadtbibliothek Heiligenstadt. Jeweils in der linken unteren Ecke aber gibt es ein weißes Feld mit schwarzen Kästchen. Es sind QR-Codes. Man muss dieses Feld nur mit dem Handy scannen und bekommt Video- und Audio-Einspielungen zu diesem Foto zu sehen und zu hören.

Jana Bauer lächelt. „Es ist vollbracht“, sagt die Chefin der Stadtbibliothek zufrieden. Diese Fotos sind nämlich nicht irgendwelche. Es sind die Lieblingsorte von 16 Jugendlichen im Alter von 12 bis 16 Jahren aus Heiligenstadt. Sie haben begeistert an einem Projekt teilgenommen, das den Titel „Interview mit einer Stadt“ trägt. „Sie haben in Foto-, Schreib- und Tonwerkstätten ihrer Stadt ein persönliches, künstlerisches Antlitz gegeben“, sagt Jana Bauer. Der vollständige Titel der Ausstellung laute „Interview mit einer Stadt - eine literarische Stadtentdeckung“. Denn es ging nicht nur um die Orte, die den Jugendlichen wichtig sind. „Die waren schnell gefunden.“ Aber sie sollten ihre Lieblingsorte in kleine Geschichten verpacken. Keine Interviews mit Menschen, erklärt Jana Bauer, während sie auf ein Foto an der Wand zeigt, das eine halbe graffiti-verschmierte weiße Bank zeigt. „Das finde ich richtig großartig“, verrät sie. Vielmehr sollten die Orte selbst eine Geschichte erzählen, ihre innersten Gedanken preisgeben, wie sie die Fantasie der Jugendlichen hervorzuholen vermochte.

Die Möhre in der Stadt der Möhrenkönige hat einiges zu erzählen. Foto: Silvana Tismer

Da ist zum Beispiel besagte Parkbank. Jahrelang wollte niemand auf ihr sitzen. Bis eines Tages doch ein schwerer schwarzer Koffer auf ihr abgestellt wird. Ein junger Mann setzt sich auf die Bank und spielt Gitarre. Und plötzlich macht die Bank allerlei neue Bekanntschaften. Die Wasserkaskaden im Kurpark sind auch traurig, weil immer alte Flaschen und Müll in sie hineingeworfen werden, wo doch nur wenige Meter entfernt ein Abfallkorb steht. Aber wenn es Konzerte gibt oder kleine Kinder in den kühlen Wassern spielen, dann sind die Kaskaden wieder glücklich. Auch die Möhre in der Fußgängerzone hat schon viel gesehen, genau wie die Furt im „besten Dorf der Welt“, in Rengelrode.

All diese kleinen Geschichten und Gedichte sind in einem Begleitheft zur Ausstellung zusammengefasst. Und das Titelbild ist auch etwas Besonderes: Die Kinder halten Theodor Storm vor seinem Museum ein Mikrofon vor den Mund. Der Heiligenstädter Autor Günter Liebergesell hat das Projekt begleitet und gemeinsam mit Markus Hoppe den Nachwuchsliteraten dabei geholfen, den ersten Satz zu finden, der ja bekanntlich der schwierigste für jeden Text ist.

„Und dann wurde es still in unseren Räumen“, erzählt Jana Bauer. Voller Konzentration, mit Spaß und Freude wurde an den Texten gearbeitet. „Am Ende des ersten Werkstatttages standen die Gerüste der Geschichten. In den nächsten Tagen wurde an Inhalt und Stil gefeilt, und zum Schluss haben die Schreibenden ihre Texte eingesprochen.“ So können die Besucher der Ausstellung, wenn sie die QR-Codes scannen, sogar die Stimmen der Autoren hören. Günter Liebergesell und der 17-jährige Markus Hoppe haben auch jeweils ein Bild und eine Geschichte beigesteuert. So bittet beispielsweise der bronzene „Pole Poppenspäler“ darum, dass man ihm doch nicht immer Kaugummis auf seine Buchseiten klebt. Und der Mühlgraben am Barockgarten trauert, weil er so vermoost ist. Als jetzt diese einzigartige Ausstellung eröffnet wurde, kam auch Ellen Scherzer vom Friedrich-Bödecker-Kreis Erfurt angereist. Sie dankten den jungen Autoren nicht nur mit Worten und einem Buch, sondern auch mit dem Kulturzeugnis des Landes Thüringen.

Die Fotos und Texte können bis Ende März betrachtet und gehört werden. „Dass dieses Projekt umgesetzt werden konnte, verdanken wir vielen Helfern vor Ort“, betonen die jungen Schriftsteller. Vor allem danken sie Jana Bauer, die die Türen zur Stadtbibliothek geöffnet hat und immer wichtige Ansprechpartnerin für alle Akteure war. Ein weiterer Dank geht an Renate Brodmann, Lehrerin an der Regelschule „Lorenz Kellner“, die Jugendliche auf dieses Projekt aufmerksam gemacht hat, und an Kevin Hallmann, dessen technisches Verständnis die Bildbearbeitung, Tonaufnahmen und das Begleitheft ermöglichte. Nicht zuletzt geht ein herzliches Dankeschön an Günter Liebergesell und Markus Hoppe, die in den Werkstätten den Jugendlichen nicht nur Einblicke in die eigene Arbeitsweise gaben, sondern ihnen auch halfen, ihre Texte fantasievoll und kreativ zu formulieren.

Nur um eins bittet Jana Bauer noch: auf die Öffnungszeiten der Bibliothek zu achten. Am Montag geht es nämlich in die Weihnachtsferien. Am 6. Januar dürfen wieder ordentlich Bücher ausgeliehen werden und steht auch die Ausstellung wieder bereit.