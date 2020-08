Justin Townes Earle im Alter von 38 Jahren gestorben

Der US-Musiker Justin Townes Earle ist tot. Der Sohn des Country-Musikers Steve Earle sei im Alter von nur 38 Jahren gestorben, sagte ein Sprecher seines Labels New West Records und kündigte weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt an.

Auch auf den Profilen des Sängers bei Instagram und Facebook wurde sein Tod bestätigt. Nähere Informationen, unter anderem zur Todesursache, gab es zunächst nicht. Zahlreiche Prominente wie der Autor Stephen King betrauerten via Kurznachrichtendienst Twitter den Tod des Musikers.

Der 1982 in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee geborene Earle war 2007 mit seinem Debütalbum "Yuma" berühmt geworden, zuletzt hatte er 2019 das Album "The Saint of Lost Causes" veröffentlicht. Als Sänger und Songschreiber war Earle stark von den Musikrichtungen Folk, Blues und Country beeinflusst.

