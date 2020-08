Bad Langensalza. Der Kabarettist Ulf Annel und der Pianist Jürgen Adlung unterhalten bei der Sommerlaune das Publikum im Arboretum in Bad Langensalza.

Kabarett, Lyrik und Musik auf der Bühne in Bad Langensalza

Das Interesse an der städtischen Kulturreihe Sommerlaune in Bad Langensalza ist ungebrochen. Auf dem Programm stand diesmal ein unterhaltsamer Abend mit dem bekannten Erfurter Kabarettisten Ulf Annel, der mit dem Pianisten Jürgen Adlung in die Kurstadt gekommen war.